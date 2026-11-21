ВС РФ поразили Криворожскую ТЭС, обеспечивавшую работу предприятий ВПК Украины Фото: Григорий КУБАТЬЯН.

Российские войска поразили Криворожскую теплоэлектростанцию в Днепропетровской области, обеспечивавшую работу предприятий украинского военно-промышленного комплекса. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.

По данным военного ведомства, энергообъект использовался для снабжения предприятий военной промышленности Украины. Криворожская ТЭС находится на территории Днепропетровской области и входит в число крупных электростанций страны.

Ранее Вооруженные силы России поразили несколько объектов энергетики, задействованных в обеспечении украинского ВПК. В частности, 20 ноября под удар попала электроподстанция «Терны-Первомайская» в Днепропетровской области. Она распределяла электроэнергию для предприятий военной промышленности и объектов ВСУ. Также российские военные атаковали энергетическую инфраструктуру в Черниговской, Львовской и Ивано-Франковской областях.

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