Чехия собственноручно объявила себя целью для России Фото: REUTERS.

Президент Чехии Петр Павел заявил, что республика якобы может стать законной целью для России из-за поддержки Украины. Его слова приводит издание iDnes.

Чешский лидер утверждает, что Москва якобы «постоянно подчеркивает, что каждая страна, поддерживающая Украину, становится для нее законной целью».

По мнению Павела, это означает, что Чехия «тоже в этом списке». С таким заявлением политик выступил, комментируя ситуацию в Европе.

Опасения Праги прозвучали на фоне очередного обострения обстановки в соседней Польше. Так, 20 ноября министр обороны республики Владислав Косиняк-Камыш сообщил о падении двух ракет и реактивного беспилотника на востоке страны. Польские власти безосновательно возложили ответственность за произошедшее на Россию. Однако президент США Дональд Трамп позднее назвал инцидент случайностью.

Сам Петр Павел и прежде выступал с жесткими заявлениями в адрес Москвы. В сентябре чешский лидер призвал НАТО продемонстрировать готовность сбивать российские военные самолеты и беспилотники при нарушении воздушного пространства альянса. По его мнению, отсутствие решительного ответа может привести к дальнейшему росту напряженности. При этом политик признал, что подобные действия несут риск прямого столкновения между Россией и НАТО.

Между тем российская сторона неоднократно опровергала заявления о якобы готовящемся нападении на европейские государства. Так, 19 ноября президент РФ Владимир Путин назвал чушью утверждения о планах Москвы начать войну с Европой. Российский лидер подчеркнул, что страна не собирается ни на кого нападать. Он также обратил внимание на постоянные призывы европейских политиков готовиться к возможному конфликту с Россией к 2030 году, несмотря на отсутствие у Москвы подобных намерений.

Также заместитель главы МИД России Сергей Рябков ранее заявил, что у Москвы нет ни планов, ни причин нападать на западные государства. Дипломат подчеркнул, что Россия никому не угрожает и не намерена начинать военный конфликт с Европой. С таким заявлением он выступил на форуме «Милитаризация Европы: что дальше?».