Кирилл Дмитриев колко пошутил над Писториусом за извинения: глава МО Германии «упал на колени» перед США Фото: REUTERS.

Спецпредставитель президента России, глава РФПИ Кирилл Дмитриев назвал министра обороны Германии Бориса Писториуса вассалом после его извинений перед представителем Пентагона Элбриджем Колби. Соответствующее сообщение российский политик опубликовал в соцсети X.

Поводом для реакции стала публикация Politico о телефонном разговоре немецкого министра с американским чиновником. Писториус принес извинения за резкую критику позиции Колби относительно ударов ВСУ вглубь России.

«Отлично — вассал не должен спорить с хозяином», — написал Дмитриев.

Разногласия между представителями двух стран возникли 17 ноября на встрече союзников Украины в Брюсселе. Тогда Писториус назвал глупой критику американского чиновника в адрес украинских атак по российской территории.

Позднее глава Минобороны ФРГ признал, что выбрал неподходящие слова. Он объяснил это тем, что выступал на английском языке, который не является для него родным. При этом министр подчеркнул, что извинился исключительно за формулировку, но от своей позиции не отказался.

Сам Элбридж Колби ранее заявил, что удары украинских войск вглубь России не способствуют завершению конфликта. По оценке представителя Пентагона, подобные атаки не способны остановить продвижение ВС РФ. Более того, они лишь укрепляют решимость российского общества. Колби также отметил, что в обмене дальними ударами преимущество остается за Москвой.

На этом фоне британская газета The Telegraph сообщила о напряженной атмосфере на встрече контактной группы по Украине в Брюсселе. По данным издания, Колби покинул совещание еще до запланированного секретного доклада украинского министра обороны Евгения Хмары. Собеседники газеты утверждали, что поведение американского чиновника вызвало обеспокоенность европейских участников. Некоторые из них заподозрили Вашингтон в изменении подхода к поддержке Киева.

Примечательно, что сам Борис Писториус еще в начале ноября признал невозможность дальнейших поставок Украине систем ПВО Patriot из немецких запасов. Министр пояснил, что Германия уже передала Киеву несколько комплексов и множество ракет. По его словам, новые поставки могут создать опасные пробелы в обороне самой ФРГ. При этом речь не касалась отмены ранее согласованной помощи.

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