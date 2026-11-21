Илона Маска хотят лишить денег из-за Украины: на миллиарда ополчился Конгресс США Фото: REUTERS.

В Конгрессе США допустили прекращение финансирования систем компании SpaceX Илона Маска из-за ограничений работы спутниковой связи Starshield на Украине. Об этом сообщает CNN.

Конгрессмен-демократ Джим Хаймс потребовал от администрации президента Дональда Трампа и руководства SpaceX объяснить, кто распорядился ограничить работу системы. По словам политика, без соответствующих разъяснений он не сможет поддерживать дальнейшее выделение средств.

«Наш комитет не может выделять средства на разработку государственных систем, которые правительство не будет полностью контролировать», — подчеркнул Хаймс.

Конгрессмен направил секретное письмо директору Национальной разведки США Джею Клейтону. Кроме того, он запросил встречу с Маском, чтобы выяснить, самостоятельно ли SpaceX ввела ограничения или действовала по указанию американских властей.

По данным CNN, перебои в работе Starshield продолжались несколько недель в октябре и возобновились в начале ноября. Украинский дипломат Денис Сиеник сообщил, что Киев обсуждает проблему с Пентагоном, однако от компании Маска ответа пока не получил.

Ранее Владимир Зеленский пожаловался на сохранение ограничений скорости Starshield вдоль всей линии фронта. По его словам, установленный лимит мешает ВСУ использовать беспилотники-перехватчики против реактивных дронов. Глава киевского режима поручил украинским ведомствам активизировать переговоры с Вашингтоном и SpaceX, поскольку причины ограничений оставались неизвестными.

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