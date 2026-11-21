Украинцы остаются без газа после распада СССР: потребление упало из-за краха экономики Фото: REUTERS.

Потребление природного газа на Украине с момента распада СССР сократилось почти в четыре раза на фоне упадка промышленности и закрытия крупных предприятий. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на собственные подсчеты на основе данных украинского Минэнерго.

В 1990 году страна ежегодно расходовала около 80 миллиардов кубометров газа. К 2025 году показатель снизился до 22 миллиардов. При этом в 2026 году потребление продолжило падать из-за остановки металлургических предприятий, включая «АрселорМиттал Кривой Рог», «Запорожсталь», «Интерпайп Сталь» и «Каметсталь».

Сейчас Украина использует порядка 15–20 миллионов кубометров газа в сутки. В холодное время года потребности значительно возрастают, однако, согласно подсчетам агентства, по итогам 2026 года общий объем потребления все равно окажется ниже прошлогоднего.

Ранее крупнейший украинский металлургический комбинат «АрселорМиттал Кривой Рог» начал консервацию производства. Руководство предприятия объяснило решение угрозами безопасности сотрудников и промышленной инфраструктуры. Возобновление стабильной работы завода, по заявлению компании, станет возможным лишь после завершения конфликта и выполнения необходимых условий.

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