В Раде признали, что большинство украинских депутатов общаются на русском языке Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН.

Депутат Верховной рады Юрий Камельчук заявил, что большинство его коллег общаются на русском языке. Об этом пишет украинское издание «Страна».

«Я вас умоляю, все в Верховной раде и матюкаются, и кричат, и большинство разговаривают на русском языке», — сказал парламентарий.

Напомним, украинские власти с 2014 года проводят политику вытеснения русского языка из общественной жизни. В 2019 году на Украине приняли закон об обеспечении функционирования украинского языка как государственного, ограничивший использование русского и других языков национальных меньшинств.

В октябре стало известно, что на Украине готовят законодательные изменения, направленные на запрет русскоязычного культурного продукта. Языковой омбудсмен Елена Ивановская, рассказала, что соответствующие поправки разрабатываются в Верховной раде.

Между тем Владимир Зеленский, а также сами украинские парламентарии продолжают разговаривать на русском языке. Об этом также рассказывала депутат Верховной рады Анна Скороход. Она также раскритиковала языковых активистов, выступающих за наказание граждан за использование русского.

На днях министр иностранных дел России Сергей Лавров призвал Киев отменить все ограничения в отношении русского языка. Он подчеркнул, что соблюдение требований Устава ООН не должно становиться предметом политического торга.