В аэропорт Новокузнецка доставили багаж прибывших 21 ноября туристов Фото: Алексей БУЛАТОВ.

Авиакомпания Nordwind доставила в аэропорт Новокузнецка 138 мест багажа туристов, которые прибыли из Казани накануне для отдыха на горнолыжном курорте Шерегеш. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Западно-Сибирской транспортной прокуратуры.

"Багаж прилетел, доставка уже забирает груз, его развезут по адресам, которые указали туристы в заявлениях", - говорится в сообщении источника.

Накануне стало известно, что 21 ноября авиакомпания Nordwind не отправила часть багажа пассажиров рейса N4-753 из Казани в Новокузнецк из-за превышения предельной коммерческой загрузки самолета. Более 100 пассажиров пожаловались на то, что их багаж не долетел до Новокузнецка. Многие из них направлялись на открытие горнолыжного курорта Шерегеш.

Как писал сайт KP.RU, транспортная прокуратура Татарстана организовала проверку после сообщений о том, что часть пассажиров рейса Казань-Новокузнецк не получила багаж.