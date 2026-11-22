Кушнер считает необходимым убедить НАТО и РФ не опасаться друг друга. Фото: REUTERS.

Зять Дональда Трампа Джаред Кушнер, выполняющий роль специального посланника президента США, рассказал о том, какими Вашингтон видит будущие отношения РФ и НАТО. Кушнер написал пост на эту тему в социальной сети Х. По его словам, США считают необходимым добиться, чтобы Россия и Североатлантический альянс не опасались друг друга.

«Мы стремимся к будущему, при котором Украина в безопасности, Европа станет сильнее, Россия будет уверена, что НАТО не будет стремиться к конфронтации, а НАТО и ее партнеры уверены, что Россия будет уважать суверенитет и безопасность своих соседей», - считает Кушнер.

Ранее Кушнер высказывался о том, что Совет Россия - НАТО будет иметь важное значение для выстраивание системы безопасности в Европе по окончании украинского конфликта.

Накануне официальный представитель МИД РФ Мария Захарова указала на то, что Североатлантический альянс ведет открытую подготовку к возможному вооруженному столкновению с Россией.

В то же время генерал Алексус Гринкевич, главнокомандующий вооружёнными силами НАТО в Европе, считает, что конфликта с Россией в ближайшее время не будет.