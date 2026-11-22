Трамп призвал страны "коалиции желающих" вкладывать меньше средств в Украину и больше в собственные экономики. Фото: REUTERS.

Президент США Дональд Трамп призвал лидеров так называемой европейской «коалиции желающих» вкладывать миллиарды долларов в собственные экономики, а не на поддержку Украины. Американский лидер указал на это во время консультации с лидерами европейских стран, входящих в это объединение.

Трамп перечислил несколько направлений, вложения в которые могут способствовать решению ряда проблем в экономиках западных стран.

«Как подчеркнул президент Трамп во время обсуждения с лидерами „коалиции желающих“, сотни миллиардов долларов, которые сейчас тратят на эту войну, могли бы вместо этого инвестировать в наши экономики для создания рабочих мест, стимулирования роста, снижения стоимости энергоносителей, укрепления инфраструктуры», — написал в социальной сети Х спецпосланник и зять Трампа Джаред Кушнер.

Как Европа затягивает пояса, чтобы «прокормить» Украину, читайте здесь на KP.RU.

Напомним, финансирование Украины в последнее время вызывает в Евросоюзе больше разногласий, чем когда-либо прежде.

Ранее сообщалось, что Еврокомиссия намерена выделить Киеву дополнительный пакет финансовой помощи объемом до 45 миллиардов евро в 2027 году.