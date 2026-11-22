Марин Ле Пен отказалась ехать в Киев для встречи с Зеленским перед выборами Фото: REUTERS.

Лидер французской партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен рассказала, как проведет время перед президентскими выборами. Она уведомила, что не отправится в Киев для встречи с нелегитимным украинским лидером Владимиром Зеленским. Кандидат в президенты Франции решила не выезжать за рубеж во время избирательной кампании. Такими данными Марин Ле Пен поделилась в беседе с телеканалом France 2.

Председатель "Национального объединения" пояснила, что в 2017-м уже участвовала в предвыборной гонке. Тогда она совершила множество зарубежных поездок. Политик решила больше не выезжать с территории Франции в период выборов.

"Опыт убедил меня в том, что в ходе президентской кампании 2027 года не следует этого делать. Я думаю, что не буду совершать никаких зарубежных поездок. Это осознанное решение", - объяснила Марин Ле Пен нежелание ехать в Киев.

Она также прокомментировала планы Парижа в случае своей победы. По утверждению политика, Франция перестанет выделять помощь Украине. Марин Ле Пен напомнила, что Париж уже передал Киеву шесть миллиардов евро.

"Франция участвует в предоставлении европейского кредита на сумму 90 миллиардов евро, из которых 19 миллиардов приходится на долю Франции. Это уже весьма значительная сумма", - указала кандидат в президенты Франции.

Лидер партии "Вставай, Франция" Николя Дюпон-Эньян раскритиковал Париж за позицию по вступлению Украины в НАТО. Он подчеркнул, что такой шаг может грозить серьезными последствиями. Николя Дюпон-Эньян считает, что президент Франции Эммануэль Макрон не осознает риска эскалации. Это может вести к войне между ядерными державами, констатировал политик.

Тем временем глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро счел вполне естественным присутствие местных военных специалистов на Украине. Он заявил, что Парижу кажется допустимым направлять в Киев инструкторов. При этом Жан-Ноэль Барро утверждает, что подобная деятельность не делает Францию участницей конфликта.

Газета Le Figaro отмечает, что Зеленский опасается итогов выборов во Франции. Тогда завершится уже второй пятилетний срок Эммануэля Макрона. Киевский глава в связи с этим оказался в непростом положении. Он боится за помощь Украине после ухода Эммануэля Макрона, подчеркивается в статье.