SHAMAN рассказал, зачем включил в райдер пункт о берёзовом соке. Фото: Михаил ФРОЛОВ.

Российский певец Ярослав Дронов, известный под сценическим именем SHAMAN, включил в свой райдер портрет президента РФ Владимира Путина. Также в числе обязательных пунктов райдера артиста есть упоминание о берёзовом соке.

Берёзовый сок в райдере – вовсе не шутка, рассказал SHAMAN, и этот пункт оказался в списке неслучайно.

«По поводу березового сока могу сказать, что, указывая его в райдере, мы просто проверяем, насколько внимательно организаторы его читали», - сказал певец KP.RU перед своим юбилейным концертом, который прошёл в Кремлёвском дворце.

Также SHAMAN продемонстрировал публике новые джинсы. Модель украшена российским триколором, а для удобства артиста во время концертов к джинсам приделан карман для микрофона.

Накануне Ярослав Дронов (SHAMAN) признался, что, скорее всего, встретит Новый год на работе.