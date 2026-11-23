Азаров: состояние пострадавшего при взрыве в Москве Заворотного улучшилось. Фото: кадр телеканала "День ТВ"

Состояние журналиста Сергея Заворотного, пострадавшего при взрыве автомобиля в Москве, улучшилось, угрозы его жизни нет. Об этом сообщил бывший премьер-министр Украины Николай Азаров, у которого журналист ранее работал советником.

Николая Азарова на данный момент перевели из реанимации, врачи будут проводить реабилитацию, сейчас он уже может вставать и разговаривать, пишет информагентство ТАСС.

Напомним, журналист получил тяжелые ранения в результате взрыва машины на юге столицы. Позже задержали 21-летнюю девушку. Ее подозревают в том, что она подложила взрывное устройство в машину Азарова. По ее словам, она это сделала по указке мошенников. Советнику бывшего премьера Украины ампутировали руку.

Ранее KP.RU писал, что после взрыва автомобиля Заворотный находился в тяжелом, но стабильном состоянии. Журналист был госпитализирован в реанимацию и подключен к аппарату искусственной вентиляции легких.