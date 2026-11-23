Писториус заявил, что Киев несёт ответственность за то, чтобы украинский конфликт не распространился на балтийскую зону. Фото: REUTERS.

В Европе опасаются распространения украинского конфликта на балтийский регион. Это отметил глава минобороны ФРГ Борис Писториус. О недопустимости переноса боевых действий в зону Балтийского моря Писториус заявил, общаясь с журналистами после переговоров с главой украинского МО Евгением Хмарой, которая прошла в Берлине.

Писториус подчеркнул, что Киев несёт «особую ответственность» за то, чтобы конфликт не перешёл на балтийскую зону.

21 ноября губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко сообщил в "Максе", что в нейтральных водах Финского залива, в трех морских милях от границы Российской Федерации, произошло нападение на грузовое судно с применением БПЛА. Оно следовало в Калининград.

Накануне два беспилотника атаковали следовавшее в Калининград грузовое судно. Оно проплывало в нейтральных водах Финского залива.

Ранее финский политик Армандо Мема заявил, что Украина не смогла бы атаковать Усть-Лугу без помощи Эстонии.

Ещё летом норвежский профессор Дизен обвинил страны Прибалтики в помощи ВСУ с налетом дронов на Петербург и отметил, что косвенное участие стран Прибалтики в кризисе на Украине приведет к катастрофе.