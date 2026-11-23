Усольцевы ушли в поход в тёмно-зелёной одежде. На фото: местность, где пропала семья. Фото: Следственный комитет.

Стало известно, как были одеты супруги Усольцевы, которые исчезли более года назад в Красноярском крае. Об этом информировала заместитель руководителя первого управления по расследованию особо важных дел ГСУСК России по Красноярскому краю и Хакасии Яна Сырымбетова.

«Свидетели сообщали, что у семьи Усольцевых были серо-зеленые костюмы - под цвет листвы», - сказала Сырымбетова РИА Новости.

Напомним, супруги Сергей и Ирина Усольцевы вместе с пятилетней дочерью Ариной исчезли 28 сентября 2025 года во время похода в Кутурчинском Белогорье. С тех пор об их судьбе ничего не известно. При этом Сергей Усольцев самостоятельно выбрал место для поездки, во время которой бесследно исчезла его семья.

Накануне в СК уточнили, что Усольцевы отправились в поход с двумя мобильными телефонами.

Также сообщалось, что накануне исчезновения супруги строили планы на ближайшие дни и не отменяли важные встречи.