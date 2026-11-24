Мошенники используют схему с букетом, чтобы брать кредиты на имя жертвы. Фото: Ольга ЮШКОВА.

Мошенники используют доставку букетов в схеме с оформлением кредита на имя жертвы. Схему описывает РИА Новости со ссылкой на материалы МВД РФ.

Сообщается, что злоумышленник представляется сотрудником цветочного магазина и сообщает потенциальной жертве, что пожелавший остаться неизвестным отправитель желает подарить ей букет цветов. Если жертва соглашается принять букет, на следующий день аферисты снова звонят ей и просят назвать код из смс-сообщения якобы для отчётности службы доставки. На самом деле этот код даёт мошенникам доступ к мобильному банку жертвы. Таким образом они могут похитить деньги и оформить на её имя кредит.

«Важно помнить: настоящие службы доставки никогда не запрашивают подобные данные. Если вам звонят с предложением получить бесплатный букет от неизвестного отправителя и просят сообщить цифры из смс - это явный признак мошенничества», - сказано в публикации.

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