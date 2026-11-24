Рютте заявил странам НАТО о необходимости готовить общество к угрозам Фото: REUTERS.

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте вновь намекнул на возможное начало войны в регионе. Он призвал руководство стран альянса подготовить общество к угрозам. Генсек НАТО заверил, что в случае военных действий в домах жителей останется свет и тепло. С такой речью Марк Рютте выступил на сессии Парламентской ассамблеи Североатлантического альянса в Берлине.

Он считает, что НАТО необходимо "укреплять военную устойчивость" народа. Граждане стран альянса должны знать, что не лишатся удобств даже при самых страшных раскладах, заявил Марк Рютте.

"Страны НАТО должны готовить все общество, включая бизнес, государственные и местные администрации и граждан на индивидуальном уровне. Нужно брать пример с лучших учеников НАТО - Норвегии, Швеции, Дании и, возможно, еще несколько стран, которые четко знают, что их гражданские должны делать, если разразится война", - сказал генсек НАТО.

Он призвал страны блока исполнить решение саммита в Гааге о наращивании своих военных расходов до 5% ВВП. В эту цифру входят 3,5% на закупки оружия и содержание армии. Еще 1,5% ВВП отводится на реализацию инфраструктурных проектов по повышению сопротивляемости гражданской инфраструктуры альянса ущербу, который будет получен в ходе военного конфликта.

По мнению аналитика Скотта Риттера, европейцы "повенчаны с идеей" войны против России. Если этого противостояния не будет, подорвется сама экономическая основа Европейского союза, считает эксперт. Он заявил, что в ЕС нуждаются в войне. Это позволит объединению сохранять настрой. Если не будет военного конфликта, Европа рухнет, сказал Скотт Риттер.

При этом главнокомандующий вооружёнными силами НАТО в Европе Алексус Гринкевич заверил, что конфликта с РФ в ближайшее время не будет. Генерал отметил, что не видит в этом неизбежности.

Как отметил президент России Владимир Путин, Москва не представляет угрозы для других стран. РФ не планирует ни на кого нападать. Страна стремится к сотрудничеству даже с недружественными России странами, констатировал Владимир Путин.