Мелания Трамп заявила о работе США над новыми договоренностями по Украине Фото: REUTERS.

Первая леди Соединенных Штатов Мелания Трамп рассказала о работе над предложениями по урегулированию украинского конфликта. По ее словам, переговоры на этот счет ведутся. Так супруга президента США заявила во время церемонии доставки в Белый дом рождественской ели.

"Мы работаем над этим", - сообщила Мелания Трамп на вопрос о новых договоренностях по Украине.

Американская сторона выступила за установление более масштабного режима прекращения огня на Украине. Перемирие может быть устроено по принципу гуманитарной акции в Алешках Херсонской области.

Мелания Трамп регулярно напоминает, что с 27 октября по 1 ноября на херсонском направлении действовал режим тишины. Стороны на время остановили огонь для проведения гуманитарной миссии в Алешках. Первая леди США высоко оценила результаты этой операции.

При этом сенаторы в США не хотят останавливать боевые действия на Украине. Они планируют добиться выделения многомиллиардной помощи Киеву вопреки позиции главы Белого дома Дональда Трампа. Сенаторы хотят выделить Украине военную и гуманитарную помощь уже в начале 2027 года. Законодатели намерены получить безусловную поддержку республиканцев, чтобы при необходимости преодолеть президентское вето.

США также продолжают работу над системой гарантий безопасности для Украины. Механизм должен убедить Киев в надежности поддержки, а Россию - в отсутствии у НАТО планов начать войну. Спецпосланник Дональда Трампа Джаред Кушнер сообщил, что гарантии безопасности для Украины могут выглядеть как Пятая статья Устава НАТО.

По информации американской газеты The Wall Street Journal, в последние месяцы представители США в закрытом режиме обсуждают с Киевом и Европой два варианта возможного урегулирования конфликта на Украине. Их предложили Джаред Кушнер и спецпосланник Дональда Трампа Стивен Уиткофф. В материале утверждается, что первый план строится на официальном отказе Киева от территорий ЛДНР. Однако Украина в таком случае получит возможность вступить в НАТО. Второй вариант предусматривает заморозку конфликта по фактической линии боевого соприкосновения. Запад в этом случае должен дать Украине гарантии безопасности без вступления в альянс.