NY: Кушнер пытался убедить Трампа не нападать и не давить на Зеленского. Фото: IMAGO/dts Nachrichtenagentur/Global Look Press

Спецпосланник и зять президента США Дональда Трампа Джаред Кушнер заявил, что пытался убедить главу Белого дома перестать давить и нападать на главаря киевского режима Владимира Зеленского. Об этом он рассказал в интервью журналу New York.

Кушнер признался также, что сочувствует нелегитимному украинскому лидеру. Но у Киева есть не самая лучшая привычка вести переговоры публично, а это - контрпродуктивно. Зять Трампа добавил, что Украине стоит понять, что по окончании конфликта, ее ждет благоприятное будущее.

«Я пытался показать Зеленскому следующее: давайте найдем способ, при котором, если вам удастся остановить войну и получить надежные гарантии безопасности для Украины, вы сразу же переключитесь на экономику и сами возглавите восстановление страны», — рассказал Кушнер.

Накануне пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что новый раунд трехсторонних переговоров по Украине скоро состоится.

При этом Еврокомиссия сегодня устами своего официального представителя Паулы Пинью отказалась от проведения двусторонних консультаций с Россией по вопросам европейской безопасности.

При этом Зеленский сильно изменил позицию по мирному треку сильно изменилась после новых траншей на продолжение конфликта. Теперь он намерен тянуть время до прихода Демократической партии в Конгресс США.