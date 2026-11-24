ВС РФ поразили электроподстанцию в Прилуках Черниговской области Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН.

Вооруженные силы Российской Федерации ночью 24 ноября поразили электроподстанцию в Прилуках Черниговской области. Она обеспечивала работу предприятий ВПК Украины. Об этом сообщили в Минобороны России.

Кроме того, российские войска успешно поразили очередное судно, которое направлялось в морской порт Одесса, чтобы выгрузить там новую партию военного снабжения для украинских нацистов.

До этого военные РФ поразили электростанцию «Правобережная» 330 кВ в г. Запорожье, обеспечивающую подачу электроэнергии предприятиям военной промышленности Украины.

Ранее российские войска нанесли поражение местам проведения совещаний высокопоставленных представителей ВСУ, а также украинского ВПК.