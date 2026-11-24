Суд не планирует избирать меру пресечения губернатору Чибису 24 ноября. Фото: Сергей Булкин/ТАСС

Губернатору Мурманской области Андрею Чибису во вторник, 24 ноября, не будут избирать меру пресечения. Это узнала KP.RU, изучив расписание заседаний в судах Москвы.

Ранее ожидалось, что Мещанский районный суд Москвы рассмотрит вопрос об ограничении свободы главы региона во вторник. Чибиса задержали 23 ноября в столице после прибытия из Мурманска.

По данным МВД, губернатора подозревают в хищении более 39 миллионов рублей из бюджета регионального Минстроя, растрате свыше миллиарда рублей, выделенных на реконструкцию дороги Апатиты — Кировск, а также в незаконных валютных операциях. Дело расследуется в отношении группы лиц, а его ход находится на контроле руководства Следственного департамента МВД.

За что задержали губернатора Мурманской области Андрея Чибиса: растрата на миллиард, и фантомные 18 километров дороги