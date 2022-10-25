Как использовать промокод

Что такое промокоды Промокод — это уникальный набор символов, при активации которого в специально отведенном поле клиент интернет-магазина, онлайн-школы или другой площадки сможет получить выгоду до 100%. Помимо этого, с его помощью можно получить бесплатную доставку, подарок, энное время бесплатной подписки на сервисы и многое другое. Некоторые действующие промокоды можно использовать не только в онлайн-магазине, но и в офлайн-точках. Обычно это указывается в разделе с условиями акции.

В чем разница между промокодом и купоном И промокод, и купон помогают клиентам получить скидку. Их принципиальная разница заключается в том, что при использовании первого нужно ввести уникальный набор символов в отведенное поле при оформлении заказа. Купон работает совершенно иначе. Клиенту не нужно ничего копировать, достаточно нажать на предложение, и произойдет перенаправление на страницу с акционными товарами. Их останется добавить в корзину, и при переходе к ней отобразится список покупок с уже примененной скидкой.

Как работают промокоды Промокоды выдают интернет-магазины, в которых они впоследствии будут применены. После коды размещаются в тематических разделах сайта. Например, на странице магазина М.Видео клиент найдет все скидки, которыми он сможет воспользоваться при оформлении заказа на сайте данной компании. Пользователю, желающему сделать выгодную покупку, останется только кликнуть на купон, а после в корзине активировать его. Предварительно рекомендуется подробно ознакомиться с условиями акции. Потому что некоторые коды действуют на ограниченный ассортимент товаров, только для новых пользователей или распространяются на отдельные модели. Например, пользователь может купить любой смартфон и получить в подарок год подписки на фирменный сервис, но предложение не распространяется на устройства бренда Xiaomi.

Как пользоваться промокодами В большинстве магазинов не нужно авторизоваться в системе, чтобы использовать код купона, но у некоторых это условие является обязательным. Без его выполнения специальное поле не появится. Далее нужно следовать инструкции для использования купона: Добавить товары в корзину. Перейти к оформлению заказа. Добавить дополнительные комплектующие и услуги при желании. Найти поле «Вставить промокод» или аналогичное. Нажать на правую кнопку мыши и выбрать пункт «Вставить». Кликнуть на кнопку «Применить».

После этого на странице отобразится новая цена на покупку с примененным уникальным кодом. Далее клиент может переходить к завершающей части — указанию контактных данных, способа доставки и оплате.