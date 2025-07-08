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Промокоды и акции Все Инструменты на Июль-Август 2025 ✅

Список активных промокодов Все Инструменты. Актуальных скидок по купонам на сегодня: 26 ⚡

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-2% на любой заказ (скидка не более 3000 рублей)
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-10% при покупке 3х товаров из подборки
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При покупке двух и более товаров DCA из подборки - скидка 35% на всю покупку
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Подборка товаров для офиса, дома и дачи со скидкой 20%
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Электромонтаж DKC со скидкой 15%
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-15% на радиаторы и комплектующие Royal Thermo (для юрлиц)
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Скидка 5% на выделенные бренды ВМТ (скидка не более 5000 рублей)
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Подробнее о магазине Все инструменты

ВсеИнструменты.ру — лидер среди российских DIY-ритейлеров. Сеть насчитывает более 640 магазинов в 232 городах, обслуживая свыше миллиона покупателей. Ассортимент — более 325 тысяч товаров от 12 000 брендов для ремонта, дачи, строительства, хобби и обустройства дома.

Покупателям доступны категории:

  • ручной и электроинструмент

  • садовая техника и автотовары

  • сантехника и климатическое оборудование

  • стройматериалы, декор и товары для дачи

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Промокоды, скидки и бонусы Все инструменты

Получить скидку в магазине ВсеИнструменты.ру можно несколькими способами:

  • зарегистрироваться на сайте и накапливать персональный дисконт, который увеличивается с каждым заказом;

  • оформить подписку на рассылку и получить промокод на email;

  • активировать актуальный купон со скидкой на этой странице;

  • совершать покупки в периоды распродаж и акций, включая "бренд недели" и тематические распродажи;

  • скачивать мобильное приложение — в нём действуют эксклюзивные цены;

  • оплачивать заказы онлайн, чтобы получить дополнительный дисконт на электронные платежи.

Зарегистрированные пользователи могут отслеживать статусы заказов, получать консультации и сохранять понравившиеся товары в личном кабинете. Актуальные промокоды, купоны и условия акций всегда доступны на странице магазина.

Не забывайте: лучшие позиции быстро заканчиваются, особенно во время крупных скидок и акций!

Как активировать промокод на скидку Все инструменты

Акционные промокоды позволяют получить гарантированную скидку — фиксированную сумму или процент от стоимости заказа. Тип скидки всегда указывается в условиях акции. Для активации достаточно ввести промокод в специальное поле при оформлении покупки — система автоматически пересчитает цену:

  1. На этой странице выбрать акции, купоны которых подходят под интересующие вас наборы инструментов, технику, оборудование. 

  2. Кликнуть по акции и активировать купон, после чего произойдет переадресация на сайт. Если переадресации не произошло, скопируйте появившийся код и перейдите в интернет-магазин самостоятельно.

  3. Выберите из каталога подходящие наборы инструментов и добавьте их в корзину.

  4. Переходите к оформлению заказа. После активации кода стоимость инструментов в корзине должна измениться.

  5. На вкладке корзины найдите поле для промокода и вставьте туда скопированный код.

  6. Нажмите кнопку «Оформить заказ».

  7. Укажите персональные данные для доставки.

  8. Выберите форму оплаты и завершите оформление покупки.

Обратите внимание: промокоды ВсеИнструменты.ру не суммируются с уже действующими акциями. Скидка применяется только к товарам по полной цене и в рамках срока действия указанного в условиях купона.

На этой странице собраны только актуальные промокоды и купоны. Перед оформлением заказа загляните сюда, чтобы подобрать рабочий промокод и оформить покупку со скидкой на инструменты, технику и материалы для ремонта и дачи.

Часто задаваемые вопросы про Все Инструменты

★ Где можно узнать подробнее о популярных товарах из каталога?

Прямо на сайте продавца, там есть раздел с обзорами.

★ Как узнавать о новых поступлениях или скидках?

Подписаться на рассылку продавца.

★ Как связаться с техподдержкой ритейлера?

По бесплатному телефону, email или через онлайн-чат на сайте.

★ Как узнать, отправили мне товар или нет?

На ресурсе Все Инструменты есть опция проверки статуса заказа по номеру.

★ Как найти офлайн-магазин компании?

На ее сайте есть виртуальная карта, где отмечены все торговые точки.