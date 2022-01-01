Промокоды Avito на Октябрь

Доставка заказов в пункты выдачи Авито всего 9 рублей при заказе до 20000 рублей

Участнику акции необходимо оформить заказ с Авито Доставкой, выбрав при оформлении заказа пункт выдачи Авито. Можно оформить 3 первых заказа со скидкой на Авито Доставку в пункты выдачи Авито, если: вы покупаете товар стоимостью от 200 до 20000 рублей; вы никогда не заказывали товары с доставкой или вы оформляли менее 3 заказов со скидкой на Авито Доставку в пункты выдачи и постаматы партнеров Авито, кроме доставки силами продавца.