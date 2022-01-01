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Промокоды Avito на Октябрь

Акции и купоны Avito на Октябрь 2022

49Р
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Скидка
По промокоду Avito первые 3 доставки в пункты выдачи за 49 рублей
Истекает через 99 дней Открыть Акцию


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Скидка
Доставка заказов в пункты выдачи Авито всего 9 рублей при заказе до 20000 рублей

Участнику акции необходимо оформить заказ с Авито Доставкой, выбрав при оформлении заказа пункт выдачи Авито. Можно оформить 3 первых заказа со скидкой на Авито Доставку в пункты выдачи Авито, если: вы покупаете товар стоимостью от 200 до 20000 рублей; вы никогда не заказывали товары с доставкой или вы оформляли менее 3 заказов со скидкой на Авито Доставку в пункты выдачи и постаматы партнеров Авито, кроме доставки силами продавца.

Истекает через 56 дней Открыть Акцию

лучшее
предложение

Скидка
Авито доставка: проверка при получении и возможность бесплатно вернуть товар
Истекает через 98 дней Открыть Акцию

лучшее
предложение

Скидка
Бесплатная отправка заказов для продавца

Оплату заказов берет на себя покупатель.

Истекает через 98 дней Открыть Акцию

лучшее
предложение

Скидка
Скачайте приложение Авито и будьте всегда на связи
Истекает через 98 дней Открыть Акцию

лучшее
предложение

Скидка
Доставка по всей России с купоном Авито
Истекает через 98 дней Открыть Акцию

лучшее
предложение

Скидка
Предоставляем безопасные условия сделки
Истекает через 98 дней Открыть Акцию

лучшее
предложение

Скидка
Гарантируем защиту товара во время доставки или возместим ущерб
Истекает через 98 дней Открыть Акцию

лучшее
предложение

Скидка
Получите бонусы за покупку с Авито Доставкой

Закажите товар у продавца с Авито Доставкой без применения скидок в рамках иных акций организатора. Бонусы не начисляются при заказе товаров категории Хобби и отдых. В акции не участвуют пользователи, использующие курьерскую доставку или доставку силами продавца.

Истекает через 177 дней Открыть Акцию

лучшее
предложение

Скидка
Получите бонусы для клиентов R-Broker в рамках акции

Чтобы стать участником Акции, пользователю Авито необходимо в период проведения Акции пополнить Авито Кошелек через профиль ООО «Р-брокер» на сумму от 10000 рублей разовым платежом и активировать тариф с оплатой за просмотры в категории «Товары» (кроме категорий «Запчасти и аксессуары», «Готовый бизнес», «Одежда и обувь», «Животные»), а также разместить хотя бы одно объявление.

Истекает через 2 дня Открыть Акцию

49Р
купон

Скидка
По промокоду Avito первые 3 доставки в пункты выдачи за 49 рублей
Истекает через 99 дней Открыть Акцию


купон

Скидка
Доставка заказов в пункты выдачи Авито всего 9 рублей при заказе до 20000 рублей

Участнику акции необходимо оформить заказ с Авито Доставкой, выбрав при оформлении заказа пункт выдачи Авито. Можно оформить 3 первых заказа со скидкой на Авито Доставку в пункты выдачи Авито, если: вы покупаете товар стоимостью от 200 до 20000 рублей; вы никогда не заказывали товары с доставкой или вы оформляли менее 3 заказов со скидкой на Авито Доставку в пункты выдачи и постаматы партнеров Авито, кроме доставки силами продавца.

Истекает через 56 дней Открыть Акцию

лучшее
предложение

Скидка
Авито доставка: проверка при получении и возможность бесплатно вернуть товар
Истекает через 98 дней Открыть Акцию

лучшее
предложение

Скидка
Бесплатная отправка заказов для продавца

Оплату заказов берет на себя покупатель.

Истекает через 98 дней Открыть Акцию

лучшее
предложение

Скидка
Скачайте приложение Авито и будьте всегда на связи
Истекает через 98 дней Открыть Акцию

лучшее
предложение

Скидка
Доставка по всей России с купоном Авито
Истекает через 98 дней Открыть Акцию

лучшее
предложение

Скидка
Предоставляем безопасные условия сделки
Истекает через 98 дней Открыть Акцию

лучшее
предложение

Скидка
Гарантируем защиту товара во время доставки или возместим ущерб
Истекает через 98 дней Открыть Акцию

лучшее
предложение

Скидка
Получите бонусы за покупку с Авито Доставкой

Закажите товар у продавца с Авито Доставкой без применения скидок в рамках иных акций организатора. Бонусы не начисляются при заказе товаров категории Хобби и отдых. В акции не участвуют пользователи, использующие курьерскую доставку или доставку силами продавца.

Истекает через 177 дней Открыть Акцию

лучшее
предложение

Скидка
Получите бонусы для клиентов R-Broker в рамках акции

Чтобы стать участником Акции, пользователю Авито необходимо в период проведения Акции пополнить Авито Кошелек через профиль ООО «Р-брокер» на сумму от 10000 рублей разовым платежом и активировать тариф с оплатой за просмотры в категории «Товары» (кроме категорий «Запчасти и аксессуары», «Готовый бизнес», «Одежда и обувь», «Животные»), а также разместить хотя бы одно объявление.

Истекает через 2 дня Открыть Акцию

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Контакты Avito

Юридический адрес:
Лесная ул., 7, Москва

Электронная почта:
support@avito.ru

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Сбермаркет

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Лучшие промокоды Avito

Тип купонаОписаниеКод
СкидкаПо промокоду Avito первые 3 доставки в пункты выдачи за 49 рублейне требуется
СкидкаДоставка заказов в пункты выдачи Авито всего 9 рублей при заказе до 20000 рублейне требуется
СкидкаАвито доставка: проверка при получении и возможность бесплатно вернуть товарне требуется
СкидкаБесплатная отправка заказов для продавцане требуется
СкидкаСкачайте приложение Авито и будьте всегда на связине требуется
СкидкаДоставка по всей России с купоном Авитоне требуется
СкидкаПредоставляем безопасные условия сделкине требуется
СкидкаГарантируем защиту товара во время доставки или возместим ущербне требуется
СкидкаПолучите бонусы за покупку с Авито Доставкойне требуется
СкидкаПолучите бонусы для клиентов R-Broker в рамках акциине требуется

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