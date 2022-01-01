Промокоды Avito на Октябрь

49Р
купон
9Р
купон
Участнику акции необходимо оформить заказ с Авито Доставкой, выбрав при оформлении заказа пункт выдачи Авито. Можно оформить 3 первых заказа со скидкой на Авито Доставку в пункты выдачи Авито, если: вы покупаете товар стоимостью от 200 до 20000 рублей; вы никогда не заказывали товары с доставкой или вы оформляли менее 3 заказов со скидкой на Авито Доставку в пункты выдачи и постаматы партнеров Авито, кроме доставки силами продавца.
лучшее
предложение
лучшее
предложение
Оплату заказов берет на себя покупатель.
лучшее
предложение
лучшее
предложение
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предложение
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предложение
лучшее
предложение
Закажите товар у продавца с Авито Доставкой без применения скидок в рамках иных акций организатора. Бонусы не начисляются при заказе товаров категории Хобби и отдых. В акции не участвуют пользователи, использующие курьерскую доставку или доставку силами продавца.
лучшее
предложение
Чтобы стать участником Акции, пользователю Авито необходимо в период проведения Акции пополнить Авито Кошелек через профиль ООО «Р-брокер» на сумму от 10000 рублей разовым платежом и активировать тариф с оплатой за просмотры в категории «Товары» (кроме категорий «Запчасти и аксессуары», «Готовый бизнес», «Одежда и обувь», «Животные»), а также разместить хотя бы одно объявление.
49Р
купон
9Р
купон
Участнику акции необходимо оформить заказ с Авито Доставкой, выбрав при оформлении заказа пункт выдачи Авито. Можно оформить 3 первых заказа со скидкой на Авито Доставку в пункты выдачи Авито, если: вы покупаете товар стоимостью от 200 до 20000 рублей; вы никогда не заказывали товары с доставкой или вы оформляли менее 3 заказов со скидкой на Авито Доставку в пункты выдачи и постаматы партнеров Авито, кроме доставки силами продавца.
лучшее
предложение
лучшее
предложение
Оплату заказов берет на себя покупатель.
лучшее
предложение
лучшее
предложение
лучшее
предложение
лучшее
предложение
лучшее
предложение
Закажите товар у продавца с Авито Доставкой без применения скидок в рамках иных акций организатора. Бонусы не начисляются при заказе товаров категории Хобби и отдых. В акции не участвуют пользователи, использующие курьерскую доставку или доставку силами продавца.
лучшее
предложение
Чтобы стать участником Акции, пользователю Авито необходимо в период проведения Акции пополнить Авито Кошелек через профиль ООО «Р-брокер» на сумму от 10000 рублей разовым платежом и активировать тариф с оплатой за просмотры в категории «Товары» (кроме категорий «Запчасти и аксессуары», «Готовый бизнес», «Одежда и обувь», «Животные»), а также разместить хотя бы одно объявление.
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|Тип купона
|Описание
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|Скидка
|По промокоду Avito первые 3 доставки в пункты выдачи за 49 рублей
|не требуется
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|Доставка заказов в пункты выдачи Авито всего 9 рублей при заказе до 20000 рублей
|не требуется
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|Авито доставка: проверка при получении и возможность бесплатно вернуть товар
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|Бесплатная отправка заказов для продавца
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|Скачайте приложение Авито и будьте всегда на связи
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|Доставка по всей России с купоном Авито
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|Предоставляем безопасные условия сделки
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|Гарантируем защиту товара во время доставки или возместим ущерб
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|Получите бонусы за покупку с Авито Доставкой
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