Магазины
Категории
Распродажи
Блог
Промокоды Яндекс Маркет

Промокоды Яндекс Маркет на Январь 2026

30 ⚡Актуальных купонов на скидку сегодня. Все рабочие и проверенные промокоды Яндекс Маркет!

  • Все 30
  • Промокоды 28
  • Скидки 2
45 дней бесплатно
Партнерский купон
-10% от 3000 рублей без лимита скидки для всех клиентов
Промокод
Эксклюзив
-10% от 3000 рублей без лимита скидки для всех клиентов
Действителен до 31.01.2026
Использовано 69 раз
Открыть промокод
%
Промокод
Скидка 45 000 сум на первый заказ от 170 000 сум
Действителен до 31.12.2026
Использовано 17 раз
Открыть промокод
10%
Промокод
Скидка 10% на технику Tuvio
Действителен до 25.01.2026
Использовано 12 раз
Открыть промокод
5%
Промокод
-20% на ассортимент Natura Siberica
Действителен до 22.04.2026
Использовано 12 раз
Открыть промокод
15%
Промокод
Купон на скидку 15% на товары бренда Galala
Действителен до 11.03.2026
Использовано 72 раза
Открыть промокод
15%
Промокод
Скидка 15% на игрушки от Dream Makers
Действителен до 15.04.2026
Использовано 65 раз
Открыть промокод
15%
Промокод
Фильтры для очистки воды БАРЬЕР со скидкой 15%
Действителен до 06.04.2026
Использовано 17 раз
Открыть промокод
15%
Промокод
Скидка 15% на детскую одежду Playtoday
Действителен до 18.05.2026
Использовано 12 раз
Открыть промокод
13%
Промокод
По купону скидка 13% на уходовые средства от Kapous
Действителен до 23.03.2026
Использовано 47 раз
Открыть промокод
10%
Промокод
Купон на скидку 10% на одежду FIZULI
Действителен до 18.03.2026
Использовано 30 раз
Открыть промокод
10%
Промокод
Скидка 10% на товары REVANSH Boxing
Действителен до 09.03.2026
Использовано 18 раз
Открыть промокод
10%
Промокод
Инструменты Makita со скидкой 10%
Действителен до 14.04.2026
Использовано 11 раз
Открыть промокод
10%
Промокод
Товары BARRACUDA SPORT со скидкой 10%
Действителен до 09.03.2026
Использовано 47 раз
Открыть промокод
10%
Промокод
Электроинструменты Интерскол со скидкой 10%
Действителен до 26.04.2026
Использовано 21 раз
Открыть промокод
10%
Промокод
Товары бренда Journey-Shop со скидкой 10%
Действителен до 16.04.2026
Использовано 3 раза
Открыть промокод
10%
Промокод
Скидка 10% на одежду бренда WE-ME
Действителен до 17.03.2026
Использовано 2 раза
Открыть промокод
10%
Промокод
Сантехника и товары для ванной комнаты Reflexion HOME со скидкой 10%
Действителен до 06.04.2026
Использовано 3 раза
Открыть промокод
7%
Промокод
Товары для умного дома Aqara со скидкой 7%
Действителен до 11.03.2026
Использовано 13 раз
Открыть промокод
7%
Промокод
-7% на товары для строительства и ремонта ДоброСтрой
Действителен до 23.04.2026
Использовано 43 раза
Открыть промокод
7%
Промокод
Украшения JEWELIN со скидкой 7%
Действителен до 12.04.2026
Использовано 9 раз
Открыть промокод
7%
Промокод
-7% на диваны, комоды и стеллажи Logium
Действителен до 09.04.2026
Использовано 5 раз
Открыть промокод
6%
Промокод
Купон на скидку 6% электрокамины RealFlame
Действителен до 01.06.2026
Использовано 5 раз
Открыть промокод
5%
Промокод
-5% на аудио и видеотехнику для автомобиля DL Audio
Действителен до 01.04.2026
Использовано 17 раз
Открыть промокод
5%
Промокод
Скидка 5% на технику Trouver Official Store
Действителен до 27.04.2026
Использовано 8 раз
Открыть промокод
5%
Промокод
Скидка 5% на тумбы, комоды и шкафы от Уютная Логика
Действителен до 28.03.2026
Использовано 24 раза
Открыть промокод
5%
Промокод
Купон на скидку 5% на автозапчасти и автомобильные аксессуары IXORA
Действителен до 21.03.2026
Использовано 11 раз
Открыть промокод
5%
Промокод
Скидка 5% на комоды, кровати и полки КУПИТЬ КОМОД
Действителен до 02.06.2026
Использовано 8 раз
Открыть промокод
5%
Промокод
Скидка 5% на светильники и светодиодные ленты Maytoni
Действителен до 31.03.2026
Использовано 6 раз
Открыть промокод
%
Скидка
Большой выбор товаров со скидками при покупке по ссылке
Действителен до 31.01.2026
Использовано 13 раз
Использовать скидку

Используйте эти истекшие купоны - они могут работать!

15%
Промокод
Скидка 15% на базовую одежду MUTED
Действителен до 20.01.2026
Использовано 7 раз
Открыть промокод
100р
Промокод
Скидка 100 рублей от 5000 рублей на любой заказ для всех пользователей
Действителен до 20.01.2026
Использовано 67 раз
Открыть промокод
100р
Промокод
-100  рублей на один любой заказ при покупке от 5000  рублей на все товары (кроме исключений)
Действителен до 15.01.2026
Использовано 49 раз
Открыть промокод
%
Промокод
Скидка 55 000 сум на первый заказ от 150 000 сум
Действителен до 31.12.2025
Использовано 88 раз
Открыть промокод
100р
Промокод
-100 рублей на один любой заказ от 5000 рублей на все товары, кроме категорий исключений
Действителен до 31.12.2025
Использовано 481 раз
Открыть промокод
1000р
Промокод
Заказ от 4000 рублей со скидкой 1000 рублей для новых пользователей
Действителен до 18.12.2025
Использовано 195 раз
Открыть промокод
Показать детали
500р
Промокод
-500 рублей на товары при заказе от 2000 рублей
Действителен до 18.12.2025
Использовано 1961 раз
Открыть промокод
Показать детали
5%
Промокод
-5% на аппараты для массажа
Действителен до 15.12.2025
Использовано 17 раз
Открыть промокод

Похожие магазины

AliExpress
9 скидок
Мегамаркет
25 скидок
Эльдорадо
14 скидок
Banggood
27 скидок
Лабиринт
15 скидок
Kotofoto
13 скидок
Xiaomi Mi-Shop
17 скидок
Джум
10 скидок
Honor
13 скидок
Лента онлайн
15 скидок

Подробнее о Яндекс Маркет

Яндекс Маркет — это маркетплейс с миллионами товаров и возможностью сравнения цен от тысяч продавцов со всей России. Покупатели могут оформлять заказы из разных магазинов одновременно, не покидая сайт, а также экономить с помощью промокодов, купонных акций и программы лояльности.

промокоды яндекс маркет

Следите за акциями и купонами, чтобы тратить меньше и покупать выгоднее. Используйте промокод Яндекс Маркет мебель, чтобы получить дополнительную скидку на мебель и товары для дома.

В каталоге Яндекс Маркета вы найдёте широкий выбор товаров: от бытовой техники и электроники до автотоваров. Для автомобилистов доступен большой ассортимент автотоваров, включая аксессуары и расходные материалы.

При оформлении заказа удобно выбрать доставку в удобное время и место. А чтобы ещё больше сэкономить, можно получить промокоды на разные категории товаров.

Применить промокод Яндекс Маркет

Чтобы использовать скидочные купоны площадки Яндекс Маркет, предоставляющие скидку по промокоду, используйте следующие шаги:

  1. Выбрать в списке акций купон, предоставляющий скидку после ввода промокода, и кликнуть на него. Вы также можете найти специальные промокоды Яндекс Маркет мебель или технику, которые дают дополнительные скидки на мебель и товары для дома.

  2. Код купона должен автоматически скопироваться, после чего произойдет переадресация. Если ее нет, копировать комбинацию символов и открывать страницу маркетплейса нужно вручную.

  3. В каталоге выбрать товары, принимающие участие в акции, и добавить их в корзину

  4. В меню заказа найти поле «Промокод на скидку» и выставить в него код. При желании можно получить новые промокоды в разделе акций или по программе лояльности.

промокод яндекс маркет

  1. Применить код для перерасчета стоимости заказа.

  2. Завершить оформление покупки, указав способы оплаты и доставки.

Применять скидочные коды можно совместно с другими видами скидочных инструментов или отдельно в зависимости от условий акции. Некоторые типы дисконта могут не сочетаться, детальные правила их использования указаны в описании конкретного спецпредложения.

Ассортимент Яндекс Маркет

  1. Электротовары и бытовая техника

В Яндекс Маркете представлен широкий выбор электроники и бытовой техники. Здесь вы найдёте смартфоны, телевизоры, аудиосистемы и множество других устройств по выгодным ценам.

  1. Компьютеры, комплектующие

Категория для тех, кто собирает или обновляет ПК: компьютеры, комплектующие, периферия и аксессуары.

  1. Красота и здоровье

Товары для ухода, косметика и техники для красоты и здоровья.

  1. Строительство и ремонт

Инструменты, расходные материалы, товары для дома и ремонта.

  1. Товары для спорта, авто, животных и дома

В разделе для автомобилистов представлен большой ассортимент автотоваров, включая аксессуары и расходники. Вы также найдёте товары для спорта, отдыха и домашних животных.

Одежду и обувь можно выбрать прямо в каталоге, где собраны бренды на любой вкус.

Каталог постоянно расширяется, а на многие товары действуют эксклюзивные скидки и купоны. Вы можете воспользоваться промокодом или промокодами Яндекс Маркет, чтобы снизить стоимость заказа и оформить удобную доставку. Для постоянных покупателей доступны дополнительные акции и спецпредложения, поэтому покупки в Маркете становятся ещё выгоднее. На мебель и другие крупные категории также периодически действуют особые условия.

промокод яндекс маркет

Яндекс Плюс: баллы и кэшбэк с Яндекс Маркет

Участники программы Яндекс Плюс получают кэшбэк до 5% в баллах за покупки и могут тратить их на:

  • Такси, каршеринг, Яндекс Заправки;

  • Кино, музыку, подписки;

  • Повторные заказы.

Баллы начисляются в течение 7 дней и могут быть использованы для снижения стоимости заказов.

промокод яндекс маркет

Вы можете оплачивать покупки на Маркете баллами, выбирать удобную доставку, а также получать специальные скидки на популярные категории — от электроники и бытовой техники до автотоваров, одежды и мебели. Каталог постоянно расширяется, а предложения по скидкам и акциям обновляются, что позволяет ещё больше экономить.

Часто задаваемые вопросы про Яндекс Маркет

Как получить промокод на Яндекс Маркет?

Промокод можно получить на нашем сайте, на главной странице Маркета, в рассылке или в мобильном приложении. Также промокоды выдаются новым пользователям при регистрации или при установке приложения.

Как использовать промокод при заказе на Яндекс Маркете?

Добавьте нужные товары в корзину, перейдите к оформлению заказа и введите промокод в соответствующее поле. Система сразу пересчитает сумму с учётом скидки, если код действителен.

Дают ли скидку на первый заказ в Яндекс Маркете?

Да, для новых клиентов доступны приветственные промокоды. Обычно они дают скидку от 300 до 1000 рублей на первую покупку. Их можно получить при регистрации на маркетплейсе или из рассылки.

Суммируются ли купоны и промокоды в Яндекс Маркете?

Как правило, промокод и купон не суммируются, но возможно использование промокода вместе с другими скидками на товар. Условия конкретной акции уточняются на этапе оформления заказа.

Какие категории участвуют в промоакциях Яндекс Маркета?

Скидки и промокоды регулярно действуют на электронику, одежду, технику, мебель, товары для дома и автотовары. Часто также предоставляются отдельные купоны на доставку или повторный заказ.

Есть ли актуальные купоны и промокоды Яндекс Маркет на 2026 год?

Да, Яндекс Маркет уже запускает сезонные и постоянные предложения на 2026 год. Их можно найти на странице акций на официальном сайте или в разделе «Купоны и промокоды» в приложении.

Как получить промокод на повторный заказ в Яндекс Маркете?

Для повторных заказов промокоды могут приходить в push-уведомлениях, в рассылке или как персональное предложение в аккаунте. Иногда такие купоны и скидки активны только при покупке определённых категорий товаров.

Похожие промокоды

AliExpress
57%
Скидка
До -57% на гаджеты HONOR
Действителен до 23.01.2026
AliExpress
70%
Скидка
По купону скидка 70% на пылесосы Roborock
Действителен до 31.01.2026
Использовано 1 раз
AliExpress
70%
Скидка
Гаджеты Ugreen со скидкой до 70%
Действителен до 31.01.2026
Использовано 1 раз
AliExpress
50%
Скидка
Скидка до 50% на смартфоны POCO
Действителен до 23.01.2026
Использовано 1 раз
AliExpress
50%
Скидка
Гаджеты OnePlus со скидками до 50%
Действителен до 23.01.2026