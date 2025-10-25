Тыквенный Спас стремительно становится одним из самых любимых осенних праздников в России. В конце октября семьи и компании украшают дома, готовят угощения, выбирают костюмы и собираются на вечеринки. В 2025 году магазины подготовят специальные предложения, а промокоды помогут сократить расходы и сделать покупки ещё выгоднее.