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152 оценки поставлены средняя 4
Сеть магазинов Спортмастер предлагает одежду, обувь и аксессуары для активных людей. В ее каталоге представлены тысячи позиций, в числе которых – продукция известных производителей, таких как Nike, Adidas, Columbia, Kappa. На сайте доступна экипировка и инвентарь для занятий силовым ... и, легкоатлетическими, беговыми дисциплинами. Здесь также можно купить товары для активного отдыха и туризма. Каталог магазина постоянно пополняется, а промокоды Спортмастера, распродажи и персональные скидки для постоянных клиентов делают спорттовары доступнее. Актуальные акции компании представлены на этой странице.
Юридический адрес:
г. Москва, Кочновский проезд, д. 4, стр. 3
Электронная почта:
e-commerce@sportmaster.ru
Телефон:
+7 (800) 777-77-71
Соц. сети:
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Компания Спортмастер – крупный ритейлер одежды, обуви, аксессуаров и снаряжения для занятий спортом. Он работает в России с 1992 года, предлагая клиентам большой выбор продукции для активных людей. Сеть магазинов компании – это тысячи точек в России, в числе которых – гипермаркеты, супермаркеты и небольшие представительства. Они отличаются большим выбором спортивных товаров и единой ценовой политикой.
Магазин Sportmaster предлагает большой выбор товаров, которые часто участвуют в акциях, распродажах и доступны со скидкой. Здесь можно купить с дисконтом:
одежду и обувь для занятий спортом и повседневного ношения;
головные уборы, сумки и рюкзаки, перчатки и другие аксессуары;
экипировку и инвентарь для занятий разными видами спорта;
велосипеды, тренажеры, лодки и другие крупные спорттовары;
принадлежности для туризма и отдыха на природе.
Чтобы получать персональные предложения и покупать спорттовары с дисконтом, можно подписаться на новостную рассылку компании. Можно также добавить в закладки эту страницу, чтобы не упустить интересные предложения и находить актуальные промокоды.
Клубная программа лояльности Sportmaster действует во всех розничных точках и в интернет-магазине компании. Чтобы стать ее участником, нужно пройти регистрацию. После этого за каждую покупку, сделанную на сайте или в розничной сети, будут начисляться баллы кэшбэка, эквивалентные рублям. Их количество зависит от суммы заказа и уровня клиента в программе лояльности. Бонусы, полученные в виде кэшбэка, используются для оплаты заказов. Ими можно погашать до 30% стоимости товаров.
Предусмотрено три уровня участников, переход между которыми осуществляется после накопления определенной суммы покупок. Обладатели стандартного статуса получают возврат средств в виде бонусов в размере 5%, серебряного – 7%, а золотого – 10%. Также в рамках программы лояльности клиенты получают расширенную гарантию, увеличенные сроки возврата, персональные предложения и возможность бронирования товаров.
Для оплаты покупок в магазине Спортмастер можно использовать банковские карты и наличные деньги. Выбор вариантов зависит от способа доставки. Оплатить заказ картой можно на сайте и при получении. Если осуществляется курьерская доставка, необходимо уточнять наличие у сотрудника мобильного терминала для расчета картой. Наличными оплатить покупки можно при получении в представительстве компании, пункте выдачи или курьеру.
В городах присутствия компании доступен самовывоз товара из ближайшего розничного магазина Спортмастер. На территории России работает более 1300 пунктов, в которых можно забрать покупку. Также магазином осуществляется обычная и экспресс-доставка курьером. Пересылки почтовыми службами по России в компании нет. Стоимость доставки зависит от выбранного способа, габаритов товара, а также срочности.
В магазине доступна примерка и частичный выкуп товара. При выборе курьерской доставки на них дается 15 минут. Время примерки в розничном магазине жестких ограничений не имеет.
Вернуть или обменять товар надлежащего качества, который не подошел по размеру или другим характеристикам, можно в течение 14 дней. Для участников программы лояльности Спортмастер с серебряным и золотым статусом этот срок увеличен до 30 и 60 дней соответственно. Чтобы вернуть малогабаритные изделия (одежда, обувь, аксессуары), нужно обратиться в ближайший магазин. Для возврата крупногабаритной продукции, такой как тренажеры и велосипеды, следует позвонить на горячую линию.
Для возврата товара, не имеющего производственных дефектов, обязательным условием является сохранение бирок, упаковки и отсутствие следов эксплуатации. Деньги на счет покупателя возвращаются тем же способом, который использовался для оплаты, в течение 10 дней с момента подачи заявки.
Вернуть товар ненадлежащего качества, дефекты которого возникли по вине производителя или продавца, можно в течение действия гарантии. Ее срок можно узнать в описании продукта или обратившись в поддержку. Для доказательства факта, что дефект возник не по вине пользователя, может потребоваться экспертиза.
Для получения скидок в магазине можно использовать промокоды. Это специальные комбинации символов, ввод которых активирует начисление дисконта. Они бывают персональными, рассылаемыми компанией клиентам и общедоступными. Найти последние можно на этой странице: здесь собраны только актуальные предложения.
Выбрать интересующую акцию и скопировать код в ее описании.
Перейти в магазин и выбрать товары, участвующие в акции.
Добавить продукты в корзину, указав нужный размер, цвет и другие параметры.
Авторизоваться в личном кабинете покупателя.
Перейти в корзину для оформления заказа, выбрать там способ доставки.
В подразделе «Ваши скидки» найти поле для ввода промокода и вставить в него код купона.
Завершить оформление заказа.
Сочетаемость промокодов с другими видами скидок в магазине определяется правилами конкретной акции. Если не сказано иное, общий размер дисконта с учетом бонусов программы лояльности и акций не может превышать 50%.
В интернет-магазине доступны разные виды скидок: по программе лояльности, в рамках распродаж, за подписку, на первую покупку и другие типы дисконта. Список актуальных сегодня предложений можно посмотреть на сайте или на этой странице.
Купоны магазина публикуются на сайтах партнеров, найти их можно и на этой странице.
Почтовой доставки и пересылки заказов транспортными компаниями нет. Возможны только самовывоз и адресная курьерская доставка.
Заказы, стоимость которых превышает установленный минимальный лимит, доставляются бесплатно.
Ввод промокода доступен только авторизованным клиентам. Чтобы появилось поле для него, необходимо предварительно войти в кабинет.
|Тип купона
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