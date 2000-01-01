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Юридический адрес:
26/F Tower One, Times Square 1 Matheson Street, Causeway Bay Hong Kong
Телефон:
(+852) 2215-5100
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Если промокоды активируются при введении специального кода в корзине,
то для активации купона достаточно выполнить условия акции. Дополнительная скидка применяется автоматически при оплате заказа.
По условиям обновленной бонусной программы Алиэкспресс %year% года за каждую трату на сайте покупатель получает кэшбэк до 5% от суммы заказа. Чем больше покупок за последний год, тем больше процент. Начисленные баллы можно использовать для получения скидки из расчета, что 1 балл равен 2 рублям.
Актуальная информация о специальных акциях и крупных распродажах бытовой техники, детской одежды и других популярных товаров отображается на главной странице Aliexpress. Здесь же можно найти специальные разделы, которые содержат подборки товаров с низкой стоимостью. Максимальные скидки ищите в подзаголовке «Топ-скидки», а лучшие цены месяца — во вкладке «Горящие товары».
Кроме этого, большинство продавцов указывают дополнительные скидки и условия их использования в описании товара.
Чтобы совершить покупку на официальном сайте торговой площадки, добавьте товар с хорошими отзывами в корзину и заполните страницу оформления заказа. Вслед за указанием промокода введите свой адрес доставки и реквизиты оплаты.
После оформления покупки можно отслеживать ее статус на специальной странице с данными о заказе в персональном профиле. Кроме прочего, там указывается количество дней, на протяжении которых продавец обязан отправить товар. Если магазин не сделает этого в срок, Aliexpress отменит заказ и вернет вам средства. Кроме того, на платформе действует дополнительная защита покупок: если через 90 дней вы не получаете товар, также гарантирован возврат денег.
На %year% год в интернет-магазине действует несколько способов оплаты. Удобнее всего оплатить покупку дебетовой или кредитной картой платежных систем Мир, Visa, MasterCard, Maestro, Amex, JCB, Diners Club, Discover, Hiper, ELO либо TROY. Для России также могут быть доступны платежи через Yandex.Money, МТС, MegaFon и Beeline. Кроме того, можно оплатить заказ через QIWI или WebMoney, но транзакции с электронных кошельков поддерживаются только в долларах США.
Ориентировочные сроки и стоимость доставки отражаются в карточке товара.
При этом на сайте Aliexpress доступны несколько способов доставки разными транспортными компаниями с получением в отделении Почты России, постаматах и пунктах выдачи или на дому. Многие позиции можно купить с бесплатной доставкой.
Для наиболее быстрой доставки, занимающей от 2 дней, выбирайте товары, которые находятся на российских складах.
В разделе, посвященном гипермаркету, покупателей ожидает много крупных скидок, действующих при заказе от определенной суммы, промокодов на первый заказ, а также массовых распродаж и дисконтов на продукцию отдельных брендов.
Да, ее можно использовать в комбинации с другими способами экономии.
Да, за товары дороже определенного лимита, проходящие через таможню, отдельно нужно уплачивать налоги и сборы. Но, если посылка поставляется продавцом с российского склада, такой необходимости не будет.
Для этого можно воспользоваться кнопками «Отправить сообщение», «Написать» или «Сообщение продавцу» в разных разделах: от страницы самого ритейлера до страницы с заказами или карточки с деталями покупки.
Для этого нужно нажать соответствующую кнопку на странице заказа, выбрать вид возврата, заполнить форму о причинах и приложить доказательство несоответствия товара обещанному. Во многих случаях на маркетплейсе можно получить возмещение, не отсылая товар обратно.
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