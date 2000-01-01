Подробнее об Aliexpress

Через сайт и мобильное приложение китайского интернет-магазина можно делать выгодные покупки любых товаров по минимальной цене. На этой международной торговой площадке свою продукцию предлагают разные продавцы, включая официальные магазины популярных брендов. Здесь представлены как доступные мелочи от ноунейм-производителей, так и вещи от Xiaomi, JBL, Apple, HP, PlayStation, Dyson, Tefal, Vero Moda, Adidas, Crocs, Sokolov, Maybelline New York и других марок.

В ассортименте магазинов представлены разные категории товаров. На Aliexpress можно заказать мобильные телефоны и смарт-часы, компьютеры и оргтехнику, телевизоры и смарт-хоум-устройства, а также любую бытовую технику. Кроме того, продавцы предлагают множество бьюти-товаров и украшений, мужской и женской одежды и обуви, всего для детей, товаров для дома, автомобиля, животных, спорта и развлечений. На весь ассортимент продукции проходят акции, действуют выгодные предложения и промокоды.