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Промокоды AliExpress на Август

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Предложения со скидками на все на AliExpress

На популярном маркетплейсе можно по выгодным ценам купить более 100 миллионов товаров. Если нужны фирменный смартфон или любая бытовая техника и электроника, дешевле, чем у российских ритейлеров, стоит заглянуть на главную страницу AliExpress в раздел «Топ-скидки». Здесь же продаетс ... я модная одежда, всевозможные товары для дома, украшения, товары для автомобиля, пищевые добавки, косметика и даже музыкальные инструменты и велосипеды. Чтобы экономить больше, наряду с купонами площадки и продавцов, доступными в корзине, используйте размещаемые нами акции и промокоды AliExpress.


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Контакты AliExpress

Юридический адрес:
26/F Tower One, Times Square 1 Matheson Street, Causeway Bay Hong Kong

Телефон:
(+852) 2215-5100

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Специальные предложения от AliExpress

Подробнее об Aliexpress

Через сайт и мобильное приложение китайского интернет-магазина можно делать выгодные покупки любых товаров по минимальной цене. На этой международной торговой площадке свою продукцию предлагают разные продавцы, включая официальные магазины популярных брендов. Здесь представлены как доступные мелочи от ноунейм-производителей, так и вещи от Xiaomi, JBL, Apple, HP, PlayStation, Dyson, Tefal, Vero Moda, Adidas, Crocs, Sokolov, Maybelline New York и других марок.

В ассортименте магазинов представлены разные категории товаров. На Aliexpress можно заказать мобильные телефоны и смарт-часы, компьютеры и оргтехнику, телевизоры и смарт-хоум-устройства, а также любую бытовую технику. Кроме того, продавцы предлагают множество бьюти-товаров и украшений, мужской и женской одежды и обуви, всего для детей, товаров для дома, автомобиля, животных, спорта и развлечений. На весь ассортимент продукции проходят акции, действуют выгодные предложения и промокоды.

Как использовать промокод на Aliexpress

Чтобы найти актуальные промокоды популярного интернет-магазина на %month%, которые позволяют получить большие скидки, используйте наш сервис. На текущей странице собраны все лучшие предложения маркетплейса и всегда доступны новые эксклюзивные купоны.

Как применить действующий на сайте Алиэкспресс промокод:

  1. Просмотрите список активных кодов, выберите подходящий и нажмите кнопку промокода.

  2. Скопируйте буквы и цифры секретного промокода и откройте маркетплейс.

  3. Добавьте товары, например смартфон Xiaomi, в корзину и перейдите в нее, авторизовавшись на сайте.

  4. Необходимо ввести код в специальном поле над суммой к оплате. Активируйте на Aliexpress промокод, нажав «Применить».

 

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  1. Скидка по промокоду отразится в стоимости заказа.

Чтобы приобрести товары с дисконтом, выполните условия промокода. Он может действовать на товары определенного интернет-магазина или бренда, давать скидку на любые покупки или активироваться только при заказе на минимальную сумму.

Также важно учесть, что количество активаций промокода ограничено.

Другие способы сэкономить при покупках на Aliexpress

Чтобы получить максимальную выгоду, промокоды Aliexpress можно комбинировать с другими специальными предложениями.

Купоны Алиэкспресс

Маркетплейс предоставляет скидки по различным видам купонов. Они суммируются между собой, а также с промокодами.

Красные купоны разных номиналов и сроков действия позволяют по выгодным ценам купить любую продукцию. Этим же цветом выделены купоны новичков. Малиновым отмечены дисконты на определенный товар, а желтым — скидки, которые дарят конкретные продавцы. 

Их можно найти во всплывающем уведомлении, в карточке товара, в корзине, на страницах Aliexpress, где проходят распродажи, или получить за участие в реферальной программе. Также можно собирать монеты за пользование мобильным приложением и обменивать их на купоны. 

Если промокоды активируются при введении специального кода в корзине,

то для активации купона достаточно выполнить условия акции. Дополнительная скидка применяется автоматически при оплате заказа.

Программа лояльности

По условиям обновленной бонусной программы Алиэкспресс %year% года за каждую трату на сайте покупатель получает кэшбэк до 5% от суммы заказа. Чем больше покупок за последний год, тем больше процент. Начисленные баллы можно использовать для получения скидки из расчета, что 1 балл равен 2 рублям.

Акции и распродажи

Актуальная информация о специальных акциях и крупных распродажах бытовой техники, детской одежды и других популярных товаров отображается на главной странице Aliexpress. Здесь же можно найти специальные разделы, которые содержат подборки товаров с низкой стоимостью. Максимальные скидки ищите в подзаголовке «Топ-скидки», а лучшие цены месяца — во вкладке «Горящие товары». 

Кроме этого, большинство продавцов указывают дополнительные скидки и условия их использования в описании товара.

Как оформить заказ в магазине Aliexpress

Чтобы совершить покупку на официальном сайте торговой площадки, добавьте товар с хорошими отзывами в корзину и заполните страницу оформления заказа. Вслед за указанием промокода введите свой адрес доставки и реквизиты оплаты.

После оформления покупки можно отслеживать ее статус на специальной странице с данными о заказе в персональном профиле. Кроме прочего, там указывается количество дней, на протяжении которых продавец обязан отправить товар. Если магазин не сделает этого в срок, Aliexpress отменит заказ и вернет вам средства. Кроме того, на платформе действует дополнительная защита покупок: если через 90 дней вы не получаете товар, также гарантирован возврат денег.

Условия доставки и оплаты в магазине Aliexpress

На %year% год в интернет-магазине действует несколько способов оплаты. Удобнее всего оплатить покупку дебетовой или кредитной картой платежных систем Мир, Visa, MasterCard, Maestro, Amex, JCB, Diners Club, Discover, Hiper, ELO либо TROY. Для России также могут быть доступны платежи через Yandex.Money, МТС, MegaFon и Beeline. Кроме того, можно оплатить заказ через QIWI или WebMoney, но транзакции с электронных кошельков поддерживаются только в долларах США.

Ориентировочные сроки и стоимость доставки отражаются в карточке товара. 

При этом на сайте Aliexpress доступны несколько способов доставки разными транспортными компаниями с получением в отделении Почты России, постаматах и пунктах выдачи или на дому. Многие позиции можно купить с бесплатной доставкой.

Для наиболее быстрой доставки, занимающей от 2 дней, выбирайте товары, которые находятся на российских складах.

Часто задаваемые вопросы про AliExpress

★ Какие промокоды действуют на популярном маркетплейсе?

В разделе, посвященном гипермаркету, покупателей ожидает много крупных скидок, действующих при заказе от определенной суммы, промокодов на первый заказ, а также массовых распродаж и дисконтов на продукцию отдельных брендов.

★ Суммируется ли скидка по промокоду с другими специальными предложениями?

Да, ее можно использовать в комбинации с другими способами экономии.

★ Нужно ли платить таможенную пошлину за товары с AliExpress?

Да, за товары дороже определенного лимита, проходящие через таможню, отдельно нужно уплачивать налоги и сборы. Но, если посылка поставляется продавцом с российского склада, такой необходимости не будет.

★ Как связаться с продавцом товара на Алиэкспресс?

Для этого можно воспользоваться кнопками «Отправить сообщение», «Написать» или «Сообщение продавцу» в разных разделах: от страницы самого ритейлера до страницы с заказами или карточки с деталями покупки.

★ Как открыть спор на Алиэкспресс и запросить полное или частичное возмещение средств?

Для этого нужно нажать соответствующую кнопку на странице заказа, выбрать вид возврата, заполнить форму о причинах и приложить доказательство несоответствия товара обещанному. Во многих случаях на маркетплейсе можно получить возмещение, не отсылая товар обратно.

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