Об интернет-магазине Aroma-butik

Онлайн-магазин подлинной и винтажной парфюмерии Арома Бутик работает с 2009 года. Ритейлер предлагает исключительно оригинальные духи, парфюмированную и туалетную воду, продукты для макияжа и ухода за кожей лица, тела и волосами. Качество продукции и удобный сервис Aroma-butik оценили уже более 200 тысяч клиентов, многие из которых стали постоянными покупателями магазина. По статистике ритейлера, 60% покупок совершают постоянные клиенты.

Интернет-магазин не имеет сети физических торговых точек и практикует умеренную ценовую политику. Поддерживать минимальные цены позволяет экономия на аренде торговых залов и персонале. Кроме того, Aroma-butik предлагает продуманную бонусную систему, проводит распродажи и генерирует промокоды для новых и постоянных посетителей. Найти и воспользоваться актуальными спецпредложениями можно, отыскав скидочные купоны на этой странице.

Популярные товары в интернет-магазине

Всего в ассортименте, который регулярно пополняется, больше 50 тысяч наименований от 600 производителей. Среди часто покупаемых продуктов первые позиции занимают мужские и женские ароматы брендов Christian Dior, Carolina Herrera, Guerlain, Kenzo, Escentric Molecules, Lacoste, Calvin Klein, Escada, Cartier, Hermes, Versace, Elizabeth Arden, Fendi, Givenchy, Lancome, Chanel.

Особый интерес для покупателей Aroma-butik представляют винтажные ароматы, снятые с производства. Например, здесь можно купить туалетную воду Cerruti 1881, Christian Dior J’Adore, L’eau Kenzo Pour, Femme 5th Avenue Elizabeth Arden Fidji, Franck Olivier, Green Tea Elizabeth Arden, Noa Cacharel. Часто такие ароматы представлены в единичных экземплярах. В этих флаконах возможно наличие осадка или изменение цвета, и они не подлежат возврату или обмену после вскрытия упаковки.

Среди популярных продуктов числятся отливанты — оригинальный элитный парфюм, отлитый в меньшие по объему емкости, а также тестеры и миниатюры. Еще клиенты часто заказывают продукты для мейкапа: помады, тени, туши, основы, кушены, консилеры, хайлайтеры, маникюрные наборы, лаки, средства по уходу за волосами, телом и лицом.

Программа лояльности

Арома Бутик приглашает каждого нового покупателя принять участие в программе лояльности. Зарегистрировавшись в системе, клиенты получают на счет 100 приветственных бонусов, а после первого и последующих заказов им возвращается 2% от суммы покупки. При совершении новых заказов накопленные бонусы можно списать и получить скидку до 70% от общей суммы.

Чтобы получить бонусы, не совершая покупки, можно оставлять отзывы о приобретенных в магазине Aroma-butik продуктов. Отзыв должен содержать не менее 50 символов. Допустимо оставлять только по одному отзыву за каждый заказ. Максимальное количество бонусов за один — 500 единиц, которые начисляются в течение 2 рабочих дней после публикации поста на крупных порталах: Яндекс.Маркете, Яндекс.Картах, Отзовике и других подобных ресурсах.

Оплата товара

Для оплаты заказа в интернет-магазине предусмотрен расчет наличными в момент получения посылки у курьера, но она доступна не во всех населенных пунктах России. Также можно оплатить заказ:

банковской картой;

через систему Контакт;

электронными деньгами QIWI, Яндекс.Деньги, WebMoney;

наложенным платежом;

через терминалы;

в интернет-банке;

мобильными деньгами.

После оформления заказа магазин высылает на электронную почту клиента ссылку для оплаты. Как только деньги зачисляются на счет продавца, с покупателем связывается сотрудник магазина для согласования сроков доставки.

Способы доставки

Aroma-butik бесплатно доставит заказы курьером по Москве и Санкт-Петербургу при покупке на сумму от 3500 рублей. Минимальная стоимость покупки в другие регионы с бесплатной доставкой составит 5500 рублей в пункты выдачи заказов и постаматы PickPoint. В любые населенные пункты возможна пересылка наложенным платежом Почтой России и доставка службами Boxberry и DPD. Чтобы узнать стоимость транспортных услуг и доступные курьерские службы, нужно воспользоваться калькулятором доставки на сайте Aroma-butik.

Возврат

Арома Бутик принимает обратно неподошедшие товары вне зависимости от причин возврата. Важно, чтобы возвращаемый продукт сохранил товарный вид и не имел признаков использования. Чтобы вернуть уже распакованный товар, нужно заполнить форму возврата на сайте продавца. После этого менеджер магазина свяжется с клиентом в течение 2 рабочих дней.

Для получения денег за возвращенный товар нужно отправить продукт по адресу магазина, указанному на сайте, Почтой России. После прихода посылки Aroma-butik переведет деньги на счет клиента в течение 5 дней.