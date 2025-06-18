Промокоды Rendez-Vous (Рандеву) на Май 2025
Список рабочих купонов и акций Rendez-Vous. Актуальных промокодов на сегодня: 24
Эти купоны истекли, но всё ещё могут сработать
Акции магазина Рандеву
Узнавать текущие акции и новости можно на одноименной странице сайта продавца. Желающим получать актуальную информацию на электронную почту достаточно подписаться на рекламную рассылку. Для участников групп Rendez-Vous в соцсетях периодически проводят конкурсы с интересными призами.
При первой покупке на сайте или в розничном магазине клиенту предлагают оформить дисконтную карту Privilège. Она дает право на скидку при последующих заказах. Размер дисконта возрастает по мере накопления баллов, которые начисляются после каждой покупки из расчета 1 рубль = 1 бонус. Скидка по карте не суммируется с промокодом или другой акцией, но можно выбирать, каким бонусным предложением воспользоваться.
Участники программы Privilège получают трехлетнюю гарантию на товары. В течение этого срока они могут бесплатно сдавать купленные вещи в ремонт (до 3 раз). Недоступны операции, предусматривающие реставрационные изменения в конструкции изделия. Услуга распространяется на обувь, куртки, сумки, ремни и перчатки, кошельки и ключницы.
Как использовать купоны на сайте Rendez-Vous
На этой странице вы найдете актуальные промокоды для сайта Рандеву. Чтобы активировать купон, просто выберите нужное предложение и перейдите по ссылке. Цифро-буквенный код должен автоматически сохраниться в буфере. Если этого не произошло, произведите операцию самостоятельно. Когда речь идет об акции, промокод не нужен, так как скидка есть изначально. Дальнейшие действия:
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь в онлайн-магазине Rendez-Vous (можно войти через аккаунт в соцсети).
Заполните корзину.
Начните оформление заказа.
Установите галочку напротив надписи «У меня есть промокод».
Введите код купона в появившемся поле.
Убедитесь в снижении цены и продолжайте оформление покупки.
Если товар уже продается со скидкой, промокод не сработает. Компания Rendez-Vous вправе досрочно завершать бонусные программы, поэтому иногда возникают проблемы с активацией действующих купонов. В таких случаях обратитесь за разъяснениями в службу поддержки. Альтернативный вариант – воспользоваться другим промокодом.
Товары со скидкой в магазинах Rendez-Vous
Для получения скидки необязательно вводить промокод или сообщать о наличии дисконтной карты. Многие товары изначально предлагают по сниженной цене. Они собраны в разделе Sale%. Также уцененные изделия можно найти в обычных категориях:
одежда;
обувь;
аксессуары;
сумки;
уход за обувью.
О том, что товар акционный, сообщают соответствующие ярлыки и наличие перечеркнутой начальной цены по соседству с новой. Для таких предложений промокоды не актуальны. Перед тем как искать изделие, выберите статус покупателя: женщина, мужчина или ребенок. Если интересует конкретный бренд, выберите его в одноименном разделе.
Желающие могут приобрести для друзей подарочную карту или электронный сертификат. Ими можно рассчитаться за покупки в розничных магазинах Rendez-Vous. Представители компании обещают, что в скором времени услуга станет доступной и для клиентов, делающих заказы через сайт.
Rendez-Vous – магазин брендовой обуви и одежды
Первый магазин Rendez-Vous открылся в Москве в самом начале 21 века. Сегодня сеть насчитывает свыше сотни розничных точек продаж, работающих в десятках крупных городов страны. Сделать заказ можно и через официальный сайт. Компания предлагает обувь, одежду и аксессуары от таких гигантов модной индустрии, как Calvin Klein, Lacoste, Marc Jacobs, ASH. Партнерами сети являются десятки международных брендов.
На многие товары из ассортимента Рандеву распространяется трехлетняя гарантия. В течение этого периода профилактика и ремонт с использованием оригинальных материалов доступны бесплатно. Постоянные клиенты участвуют в дисконтной программе Privilege, получая многочисленные бонусы и подарки. В интернете активно распространяют промокоды, дающие право на разовые скидки.
Лучшие промокоды Rendez-Vous
|Тип купона
|Описание
|Код
|Скидка
|По купону кешбэк 10% за покупки и накопительная скидка по карте
|не требуется
|Скидка
|Кешбек 1% при оплате через Яндекс Пэй
|не требуется
|Скидка
|Подарки на день рождения по программе лояльности
|не требуется
|Скидка
|Скидки до 86% на ветровки и дождевики
|не требуется
|Скидка
|Летняя обувь женская обувь со скидками до 80%
|не требуется
|Скидка
|Купон на скидку до 80% на мужские толстовки и худи
|не требуется
|Скидка
|Скидки до 80% на мужские рубашки
|не требуется
|Скидка
|До -80% на женские рубашки
|не требуется
|Скидка
|Скидки до 80% на майки и топы
|не требуется
|Скидка
|Скидки до 75% на мужские рюкзаки и спортивные сумки
|не требуется