Узнавать текущие акции и новости можно на одноименной странице сайта продавца. Желающим получать актуальную информацию на электронную почту достаточно подписаться на рекламную рассылку. Для участников групп Rendez-Vous в соцсетях периодически проводят конкурсы с интересными призами.

При первой покупке на сайте или в розничном магазине клиенту предлагают оформить дисконтную карту Privilège. Она дает право на скидку при последующих заказах. Размер дисконта возрастает по мере накопления баллов, которые начисляются после каждой покупки из расчета 1 рубль = 1 бонус. Скидка по карте не суммируется с промокодом или другой акцией, но можно выбирать, каким бонусным предложением воспользоваться.

Участники программы Privilège получают трехлетнюю гарантию на товары. В течение этого срока они могут бесплатно сдавать купленные вещи в ремонт (до 3 раз). Недоступны операции, предусматривающие реставрационные изменения в конструкции изделия. Услуга распространяется на обувь, куртки, сумки, ремни и перчатки, кошельки и ключницы.