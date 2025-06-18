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Промокоды Rendez-Vous (Рандеву) на Май 2025

Список рабочих купонов и акций Rendez-Vous. Актуальных промокодов на сегодня: 24

10%
10%
Акция
По купону кешбэк 10% за покупки и накопительная скидка по карте
Активен до 12/31/2025
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1%
1%
Акция
Кешбек 1% при оплате через Яндекс Пэй
Активен до 12/31/2025
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%
Акция
Подарки на день рождения по программе лояльности
Активен до 12/31/2025
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89%
89%
Акция
Скидки до 86% на ветровки и дождевики
Активен до 6/18/2025
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80%
80%
Акция
Летняя обувь женская обувь со скидками до 80%
Активен до 6/18/2025
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80%
80%
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Купон на скидку до 80% на мужские толстовки и худи
Активен до 6/18/2025
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80%
80%
Акция
Скидки до 80% на мужские рубашки
Активен до 6/18/2025
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80%
80%
Акция
До -80% на женские рубашки
Активен до 6/25/2025
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80%
80%
Акция
Скидки до 80% на майки и топы
Активен до 6/25/2025
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75%
75%
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Скидки до 75% на мужские рюкзаки и спортивные сумки
Активен до 6/18/2025
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74%
74%
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Куртки и бомберы для мужчин со скидками до 74%
Активен до 6/18/2025
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74%
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Скидки до 74% на мужские брюки
Активен до 6/11/2025
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Купон на скидку до 74% на мужские кроссовки
Активен до 6/18/2025
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До -74% на женские джинсовые куртки
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74%
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Скидки до 74% на юбки
Активен до 6/25/2025
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До -70% на мужские джинсы
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Пляжные сумки со скидками до 65%
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Мюли и сабо со скидками до 64%
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Акции магазина Рандеву

Узнавать текущие акции и новости можно на одноименной странице сайта продавца. Желающим получать актуальную информацию на электронную почту достаточно подписаться на рекламную рассылку. Для участников групп Rendez-Vous в соцсетях периодически проводят конкурсы с интересными призами.

При первой покупке на сайте или в розничном магазине клиенту предлагают оформить дисконтную карту Privilège. Она дает право на скидку при последующих заказах. Размер дисконта возрастает по мере накопления баллов, которые начисляются после каждой покупки из расчета 1 рубль = 1 бонус. Скидка по карте не суммируется с промокодом или другой акцией, но можно выбирать, каким бонусным предложением воспользоваться.

Участники программы Privilège получают трехлетнюю гарантию на товары. В течение этого срока они могут бесплатно сдавать купленные вещи в ремонт (до 3 раз). Недоступны операции, предусматривающие реставрационные изменения в конструкции изделия. Услуга распространяется на обувь, куртки, сумки, ремни и перчатки, кошельки и ключницы.

Как использовать купоны на сайте Rendez-Vous

На этой странице вы найдете актуальные промокоды для сайта Рандеву. Чтобы активировать купон, просто выберите нужное предложение и перейдите по ссылке. Цифро-буквенный код должен автоматически сохраниться в буфере. Если этого не произошло, произведите операцию самостоятельно. Когда речь идет об акции, промокод не нужен, так как скидка есть изначально. Дальнейшие действия:

  1. Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь в онлайн-магазине Rendez-Vous (можно войти через аккаунт в соцсети).

  2. Заполните корзину.

  3. Начните оформление заказа.

  4. Установите галочку напротив надписи «У меня есть промокод».

  5. Введите код купона в появившемся поле. 

  6. Убедитесь в снижении цены и продолжайте оформление покупки.

Если товар уже продается со скидкой, промокод не сработает. Компания Rendez-Vous вправе досрочно завершать бонусные программы, поэтому иногда возникают проблемы с активацией действующих купонов. В таких случаях обратитесь за разъяснениями в службу поддержки. Альтернативный вариант – воспользоваться другим промокодом.

Товары со скидкой в магазинах Rendez-Vous

Для получения скидки необязательно вводить промокод или сообщать о наличии дисконтной карты. Многие товары изначально предлагают по сниженной цене. Они собраны в разделе Sale%. Также уцененные изделия можно найти в обычных категориях:

  • одежда;

  • обувь;

  • аксессуары;

  • сумки;

  • уход за обувью.

О том, что товар акционный, сообщают соответствующие ярлыки и наличие перечеркнутой начальной цены по соседству с новой. Для таких предложений промокоды не актуальны. Перед тем как искать изделие, выберите статус покупателя: женщина, мужчина или ребенок. Если интересует конкретный бренд, выберите его в одноименном разделе.

Желающие могут приобрести для друзей подарочную карту или электронный сертификат. Ими можно рассчитаться за покупки в розничных магазинах Rendez-Vous. Представители компании обещают, что в скором времени услуга станет доступной и для клиентов, делающих заказы через сайт.

Rendez-Vous – магазин брендовой обуви и одежды

Первый магазин Rendez-Vous открылся в Москве в самом начале 21 века. Сегодня сеть насчитывает свыше сотни розничных точек продаж, работающих в десятках крупных городов страны. Сделать заказ можно и через официальный сайт. Компания предлагает обувь, одежду и аксессуары от таких гигантов модной индустрии, как Calvin Klein, Lacoste, Marc Jacobs, ASH. Партнерами сети являются десятки международных брендов.

На многие товары из ассортимента Рандеву распространяется трехлетняя гарантия. В течение этого периода профилактика и ремонт с использованием оригинальных материалов доступны бесплатно. Постоянные клиенты участвуют в дисконтной программе Privilege, получая многочисленные бонусы и подарки. В интернете активно распространяют промокоды, дающие право на разовые скидки.

Лучшие промокоды Rendez-Vous

Тип купона Описание Код
Скидка По купону кешбэк 10% за покупки и накопительная скидка по карте не требуется
Скидка Кешбек 1% при оплате через Яндекс Пэй не требуется
Скидка Подарки на день рождения по программе лояльности не требуется
Скидка Скидки до 86% на ветровки и дождевики не требуется
Скидка Летняя обувь женская обувь со скидками до 80% не требуется
Скидка Купон на скидку до 80% на мужские толстовки и худи не требуется
Скидка Скидки до 80% на мужские рубашки не требуется
Скидка До -80% на женские рубашки не требуется
Скидка Скидки до 80% на майки и топы не требуется
Скидка Скидки до 75% на мужские рюкзаки и спортивные сумки не требуется