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2 оценки поставлены средняя 5
Онлайн-магазин Рандеву предлагает парфюмерную и косметическую продукцию от 5 тысяч брендов. В ассортименте новинки парфюмерного рынка, винтажные ароматы, селективные духи, пробники, аромабоксы, уходовая и декоративная косметика, аппараты для домашних бьюти-процедур и многое другое. ... Прямые договоры поставки с дистрибьюторами, возможность возврата и сотни тысяч довольных покупателей гарантируют высокое качество предлагаемой продукции. А постоянные распродажи, подарки, бонусная система, акции и промокоды от Randewoo позволяют сэкономить существенную сумму при заказе.
Юридический адрес:
127018, Москва, ул.Складочная, д.1, стр. 27, 310
Телефон:
+7 (495) 374-78-74
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Онлайн-магазин Randewoo предлагает более 180 тысяч товаров от 5 тысяч брендов мужской, женской, детской косметики и парфюмерии, а также ароматы для дома и аксессуары: от экономкласса до премиальных продуктов. Магазин присутствует на парфюмерном рынке России с 2008 года и за время работы доставил в разные города РФ более миллиона заказов.
Ритейлер работает напрямую с дистрибьюторами парфюмерной продукции. Это гарантирует, что в ассортименте интернет-магазина присутствует только оригинальная продукция высокого качества. Кроме новинок из последних коллекций, здесь можно купить нишевые ароматы и винтажный парфюм, давно снятый с производства.
В основе концепции работы магазина Randewoo — качественная продукция, умеренные цены и высокий уровень сервиса. Здесь работают внимательные и компетентные консультанты, готовые ответить на любые вопросы, касающиеся ассортимента и доставки. Для охотников за скидками в Рандеву предусмотрена система бонусов, распродажи, акции и выгодные промокоды.
Среди покупателей большой популярностью пользуются новинки парфюмерной продукции, нишевые ароматы, винтаж, пробники и миниатюры. В маленьком оригинальном флаконе здесь можно купить парфюм Escentric Molecules, Ajmal Amber, духи Tiziana Terenzi, Ex Nihilo Fleur, Francis Kurkdjian, Byredo Bal d'Afrique, Tom Ford Lost Cherry, Black Afgano и еще десятки популярных ароматов. Отдельным спросом пользуются наборы пробников Aroma Box, где в одной коробочке собрано несколько десятков топовых ароматов.
Кроме парфюмерии, в магазине представлена декоративная и уходовая косметика, БАДы, косметологические аппараты, средства для ухода за детьми и многое другое.
Делая покупки определенных категорий товаров, можно получать бонусные баллы и оплатить ими до 100% стоимости следующего заказа. Количество баллов, которые будут начислены за покупку, отображается в корзине при оформлении заказа.
Дополнительно магазин Рандеву присваивает бонусы тем клиентам, которые оставили отзывы о приобретенных товарах не ранее чем через 2 недели после получения заказа. Баллы хранятся на бонусном счете без ограничения срока действия. Информацию о сумме начисленных и списанных бонусов можно увидеть в личном кабинете в разделе «Бонусный счет».
Оплатить покупку наличными по факту получения у курьера магазина Рандеву можно в Москве и Санкт-Петербурге. В других регионах России допустима оплата наличными представителю транспортной компании EMS, в отделениях Почты России и в постаматах PickPoint.
Оплатить товар онлайн на сайте магазина можно платежной картой. Также можно перечислить деньги за покупку товара банковским переводом. Однако комиссия банка в этом случае составит около 4% от стоимости заказа.
Интернет-магазин Randewoo доставляет заказы по Москве и Санкт-Петербургу собственной курьерской службой бесплатно при заказе от определенной суммы. При оформлении покупки до 12:00 по мск курьер привезет посылку в тот же день. В регионы России бесплатная доставка от установленной суммы возможна до постаматов PickPoint в течение 7 рабочих дней.
Платная доставка по регионам России осуществляется Почтой России и службой EMS. Сроки оказания транспортных услуг зависят от удаленности населенного пункта и регламента поставщика услуг.
Товар надлежащего качества, который не подошел по любой причине, можно вернуть в течение 14 календарных дней после получения. Возвращаемый товар должен иметь целую упаковку, фабричные ярлыки и отгрузочные документы.
Для возврата нужно заполнить анкету, прикрепленную в соответствующем разделе сайта магазина, и прислать ее вместе с фотографией, подтверждающей товарный вид, на электронную почту продавца. Обращение по возврату будет рассмотрено в течение 1–5 рабочих дней, а о решении магазин оповестит клиента по телефону или электронной почте.
Чтобы отказаться от товара ненадлежащего качества, также необходимо прислать фото и анкету продавцу по электронной почте. В этом случае снимки должны подтверждать, что продукт не соответствует заявленному по номенклатуре или качеству.
Скидочные купоны интернет-магазина Randewoo содержат описание акций и промокоды, состоящие из набора символов. Эти коды дают пользователю право на скидку при оформлении заказа. Чтобы воспользоваться промокодом, нужно:
Выбрать скидочный купон.
Кликнуть на виджет с предложением и перейти на сайт магазина.
Найти нужный товар и положить его в корзину.
Перейти к оформлению заказа и кликнуть на иконку «Использовать промокод».
Вставить символы в открывшееся окно и нажать «Применить».
Скидка по промокоду не распространяется на стоимость доставки, зато может действовать на товары, предлагаемые по акции.
В случае потери актуальных регистрационных данных нужно перейти по ссылке «Забыли пароль?» и следовать инструкциям. Система пришлет новый пароль в SMS или в сообщении на электронную почту.
|Тип купона
|Описание
|Код
|Промокод
|Промокод Randewoo дарит 1000 рублей дополнительно на заказы от 10 000 рублей
|KP***
|Промокод
|Купон Randewoo даёт 500 рублей на первый заказ
|EG5***
|Промокод
|Скидка 450 рублей на заказы от 5000 рублей
|KP***
|Промокод
|Выгода 250 рублей на заказы от 3000 рублей
|KP***
|Скидка
|По купону Randewoo бесплатная доставка заказов от 3500 рублей
|не требуется