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Промокоды Яндекс Путешествия Август 2022

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Промокоды сервиса Яндекс.Путешествия

С поддержкой Яндекса можно по хорошим ценам забронировать отель и купить билеты для путешествий по России и зарубежным странам. На этой странице всегда публикуется актуальная информация о лучших предложениях, выгодных акциях и действующих промокодах сервиса. Активируя промокод от Ян ... декс.Путешествия, пользователь гарантированно получает скидку на всю сумму заказа. На Апрель в 2022 году сервис предлагает покупку билетов за баллы Плюса, а также промокоды для получения скидок и другие акции для тех, кто оформляет заказы онлайн. Предложение действует для всех пользователей Яндекс-сервиса Путешествия, которые воспользуются акциями, баллами Плюса или промокодами на Яндекс. Оплатить билеты и бронирование отеля можно картой онлайн при оформлении покупки.


Посетить Яндекс Путешествия
Контакты Яндекс Путешествия

Юридический адрес:
119021, Москва, ул. Льва Толстого, 16

Телефон:
8 800 511-71-04

Соц. сети:

vk

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Специальные предложения от Яндекс Путешествия

Информация о сервисе Яндекс.Путешествия

С помощью специального сервиса Яндекс организовывать путешествия намного проще. Здесь всегда можно быстро забронировать и купить билеты на самолет, поезд или автобус, а также заказать номер в гостинице. Партнерами проекта являются сотни известных компаний перевозчиков и поставщиков услуг. Делать заказы можно на официальном сайте и в бесплатном приложении. Ссылки на программу в Google Play и App Store находятся внизу главной страницы.

Сервис Яндекс.Путешествия запущен в 2015 году. Март нынешнего 2022 года завершился празднованием 7-го дня рождения компании. Клиентам сайта и приложения доступны самые выгодные на рынке цены, при этом они не платят за услуги посредника. Более того, они часто получают бонусы от компании и ее партнеров. Скидки по действующим акциям и актуальным промокодам на Яндекс доступны всегда. Также клиентов ожидает дополнительное вознаграждение по программе лояльности.

Выгодные предложения Яндекс для путешествий

На сервисе Яндекс.Путешествия можно заказать авиабилеты практически в любую страну мира. Также доступны внутренние перелеты по РФ. Благодаря фильтрам можно ограничить список предложений по ряду параметров:

  • аэропорту;

  • перевозчику; 

  • времени вылета и прибытия;

  • отсутствию пересадок;

  • требованиям к багажу и т. д. 

Дополнительно компания показывает выгодные предложения на соседние даты. Помимо обычных поездок, на Яндекс.Путешествиях можно заказывать туры. Но бронирование мест в поездах, электричках и автобусах часто недоступно без предварительной оплаты билетов онлайн. 

Выбирая отель для проживания или авиабилет, следует обращать внимание на поставщика услуги. Во многих случаях заказ оформляется не на Яндекс.Путешествиях, а на сайтах партнеров.

Выгодные акции: актуальные промокоды, программа лояльности, кэшбэк для партнеров Яндекс

Промокодами на Яндекс регулярно поощряют новых и старых клиентов. Для выгодной скидки достаточно ввести код при оформлении заказа. Чтобы получать актуальные промокоды прямо на электронную почту, нужно разрешить рассылку. Все рабочие купоны от сервиса доступны и на этой странице. Воспользоваться специальными предложениями можно бесплатно.

Промокод от Яндекс Путешествия — не единственный способ сэкономить. Клиентам предлагают присоединиться к выгодной программе лояльности. При каждой покупке на карту участника начисляются бонусные баллы. Этими средствами можно частично оплачивать онлайн последующие заказы.

Также на сайте действует партнерская программа. В ней могут участвовать владельцы собственных интернет-площадок, имеющие статус юридического лица. Каждый раз, когда кто-то бронирует отель с применением уникальной ссылки, партнеру выплачивают кэшбэк от суммы заказа в размере 8% (на Яндекс.Путешествиях) или 4% (на другом сайте).

Часто задаваемые вопросы про Яндекс Путешествия

★ Как дешевле забронировать отель?

С помощью фильтра цены, который есть на странице с гостиницами. Надо просто выставить виртуальный переключатель на нужную стоимость.

★ Как оставить отзыв на Яндекс.Путешествия?

Это делается через личный кабинет Яндекса (раздел «Оценки и отзывы»). Сам комментарий будет виден на всех сервисах системы (карты, поиск и другие).

★ Как подключить Яндекс.Путешествия?

Партнеры могут подключить сервис в ЛК Travelline на вкладке «Метапоисковики».

★ Как вернуть билеты Яндекс.Путешествия?

Для возврата нужно перейти в раздел «Билеты», указать номер заказа и email. Далее надо открыть вкладку «Возврат», выбрать позиции и подтвердить действие. Можно вернуть авиабилеты, а также билеты на автобус, поезд.

Лучшие промокоды Яндекс Путешествия

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