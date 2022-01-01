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Предложение действует на поездки с 1 октября по 25 декабря 2022 года, но оплатить бронь картой «Мир» нужно до 10 сентября 23:59 мск.
30%
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Предложение действует при оплате от трёх ночей картой «Мир» на любой период с 1 октября по 25 декабря.
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1603Р
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550Р
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1400Р
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2 оценки поставлены средняя 5
С поддержкой Яндекса можно по хорошим ценам забронировать отель и купить билеты для путешествий по России и зарубежным странам. На этой странице всегда публикуется актуальная информация о лучших предложениях, выгодных акциях и действующих промокодах сервиса. Активируя промокод от Ян ... декс.Путешествия, пользователь гарантированно получает скидку на всю сумму заказа. На Апрель в 2022 году сервис предлагает покупку билетов за баллы Плюса, а также промокоды для получения скидок и другие акции для тех, кто оформляет заказы онлайн. Предложение действует для всех пользователей Яндекс-сервиса Путешествия, которые воспользуются акциями, баллами Плюса или промокодами на Яндекс. Оплатить билеты и бронирование отеля можно картой онлайн при оформлении покупки.
Юридический адрес:
119021, Москва, ул. Льва Толстого, 16
Телефон:
8 800 511-71-04
Соц. сети:
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С помощью специального сервиса Яндекс организовывать путешествия намного проще. Здесь всегда можно быстро забронировать и купить билеты на самолет, поезд или автобус, а также заказать номер в гостинице. Партнерами проекта являются сотни известных компаний перевозчиков и поставщиков услуг. Делать заказы можно на официальном сайте и в бесплатном приложении. Ссылки на программу в Google Play и App Store находятся внизу главной страницы.
Сервис Яндекс.Путешествия запущен в 2015 году. Март нынешнего 2022 года завершился празднованием 7-го дня рождения компании. Клиентам сайта и приложения доступны самые выгодные на рынке цены, при этом они не платят за услуги посредника. Более того, они часто получают бонусы от компании и ее партнеров. Скидки по действующим акциям и актуальным промокодам на Яндекс доступны всегда. Также клиентов ожидает дополнительное вознаграждение по программе лояльности.
На сервисе Яндекс.Путешествия можно заказать авиабилеты практически в любую страну мира. Также доступны внутренние перелеты по РФ. Благодаря фильтрам можно ограничить список предложений по ряду параметров:
аэропорту;
перевозчику;
времени вылета и прибытия;
отсутствию пересадок;
требованиям к багажу и т. д.
Дополнительно компания показывает выгодные предложения на соседние даты. Помимо обычных поездок, на Яндекс.Путешествиях можно заказывать туры. Но бронирование мест в поездах, электричках и автобусах часто недоступно без предварительной оплаты билетов онлайн.
Выбирая отель для проживания или авиабилет, следует обращать внимание на поставщика услуги. Во многих случаях заказ оформляется не на Яндекс.Путешествиях, а на сайтах партнеров.
Промокодами на Яндекс регулярно поощряют новых и старых клиентов. Для выгодной скидки достаточно ввести код при оформлении заказа. Чтобы получать актуальные промокоды прямо на электронную почту, нужно разрешить рассылку. Все рабочие купоны от сервиса доступны и на этой странице. Воспользоваться специальными предложениями можно бесплатно.
Промокод от Яндекс Путешествия — не единственный способ сэкономить. Клиентам предлагают присоединиться к выгодной программе лояльности. При каждой покупке на карту участника начисляются бонусные баллы. Этими средствами можно частично оплачивать онлайн последующие заказы.
Также на сайте действует партнерская программа. В ней могут участвовать владельцы собственных интернет-площадок, имеющие статус юридического лица. Каждый раз, когда кто-то бронирует отель с применением уникальной ссылки, партнеру выплачивают кэшбэк от суммы заказа в размере 8% (на Яндекс.Путешествиях) или 4% (на другом сайте).
С помощью фильтра цены, который есть на странице с гостиницами. Надо просто выставить виртуальный переключатель на нужную стоимость.
Это делается через личный кабинет Яндекса (раздел «Оценки и отзывы»). Сам комментарий будет виден на всех сервисах системы (карты, поиск и другие).
Партнеры могут подключить сервис в ЛК Travelline на вкладке «Метапоисковики».
Для возврата нужно перейти в раздел «Билеты», указать номер заказа и email. Далее надо открыть вкладку «Возврат», выбрать позиции и подтвердить действие. Можно вернуть авиабилеты, а также билеты на автобус, поезд.
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