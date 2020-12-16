Цены на продукты заморозят лишь на время: некоторые супермаркеты уже отказались от наценок

Премьер-министр Михаил Мишустин провел заседание правительства. Фото: Дмитрий Астахов/POOL/ТАСС

Премьер Михаил Мишустин заявил, что разработанные правительством меры по сдерживанию цен на продукты будут краткосрочными.

- Не надо этим увлекаться, впадать в так называемый регуляторный раж, чтобы административное регулирование не привело к снижению производства или долгосрочных инвестиций, - сказал Мишустин на заседании правительства в среду, 16 декабря.

Напомним, правительство разработало законопроект, позволяющий кабмину регулировать цены на социально значимые продукты, если они за месяц подорожали больше, чем на 10 процентов (сейчас этот порог составляет 30 процентов). Мониторинг будут вести за два месяца, чтобы отследить не только разовые всплески, но и более плавное повышение цен. Законопроект уже внесен в Госдуму.

В ответ на действия правительства один из крупнейших ритейлеров сообщил, что с 16 декабря устанавливает в своих торговых сетях нулевую наценку на группу социально значимых товаров. По цене закупки у поставщиков будут продаваться семь товаров из базовой потребительской корзины: макаронные изделия, хлеб, говядина тушеная, черный чай, картофель, хлопья зерновые и ультрапастеризованное молоко. Торговые расходы на эти товары (включая аренду, логистику, коммунальные платежи, зарплату персонала) ритейлер будет покрывать за свой счет. Вот такой реверанс в сторону правительства. Но понятно, что долго оплачивать расходы из собственного кармана ни один ритейлер не согласится.

- Мы прекрасно понимаем все законы рынка, и предпринимаемые меры должны быть строго пропорциональны проблеме. Надо пользоваться этими инструментами своевременно, когда увеличиваются цены на базовые продукты питания. И отказываться от регулятивных мер, когда ситуация стабилизируется, - отметил Мишустин.

Еще один разработанный правительством законопроект упрощает получение на дому госуслуг, связанных с недвижимостью. Услуга по выездному приему документов прописана в законе и сейчас, но порядок ее предоставления не регламентирован.

- Сегодня зарегистрировать права на недвижимость и решить вопросы кадастрового учета можно не только в МФЦ, но и через личный кабинет на портале Росреестра. Правительство сделает эту процедуру еще более доступной. Теперь можно будет оформить и выездной прием представителей МФЦ и Росреестра. Это позволит оперативно решить вопросы кадастрового учета и регистрации прав на недвижимость, а ветераны ВОВ и инвалиды смогут воспользоваться выездным приемом для оформления документов на дому бесплатно, - пояснил Мишустин.

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