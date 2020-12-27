По разным данным, из-за пандемии коронавируса в России \\"застряли\\" от полутора до двух тысяч младенцев иностранных граждан, которые были рождены по программе суррогатного материнства. Из-за закрытых границ родители просто не могут прилететь в Россию. Большинство из них - граждане Китая. Дело в том, что в КНР нет ни одного закона касающегося суррогатного материнства: оно там не запрещено и не разрешено. Уже больше пяти лет китайцы, которые известны своей законопослушностью, пользуются услугами российских и украинских агентств, которые подбирают им суррогатных мам. И все бы ничего, если бы не коронавирус.Мы уже рассказывали историю суррогатной мамы из Подмосковья, которая решила оставить себе младенца, рожденного для китайской пары. Родители не смогли прилететь в нашу страну ни в день рождения крохи, ни спустя месяц. Отдать кроху в детский дом суррогатная мать не смогла, а потом так привыкла к чужой биологически девочке, что вовсе решила стать ее мамой навсегда. Прошло уже больше полугода и за это время биологические родители из Китая так и не объявились.Но это скорее исключение. Сейчас граждане Китая активно стали прилетать в Россию за своими детьми. Зачатую им приходится получать специальные разрешения на вылет из Китая. Добиться их непросто. Но некоторым удастся.Так, в первых числах декабря в Россию прилетели родители рожденного в мае по программе суррогатного материнства мальчика. Суррогатная мать отказалась от ребенка в родильном доме и все это время малыш был в Люберецком детском доме. Отец мальчика Хуан Хунгуан и его жена не смогли забрать сына, несмотря на полный комплект документов, подтверждающих родство. Тогда паре из КНР пришлось обратиться в суд.В исковом заявлении они требовали передать им сына. Дело слушалось в Красногорском районном суде Московской области. Китайским родителям пришлось пройти экспертизу ДНК, которая полностью подтвердила родство с ребенком.- Иск Хуана Хунгуана был полностью удовлетворен, - сообщили kp.ru в пресс-службе суда.Решение суда было вынесено 22 декабря. Через десять дней после вступления его в законную силу родителям передадут ребенка, и они смогут вернуться в Китай.Тем временем две семенные пары филиппинцев не могут вернуть своих детей. История связана с громким уголовным делом против пятерых врачей, которых обвиняют в торговле детьми. Следствие тянется уже полгода, при этом до сих пор не проведены экспертизы ДНК. Только они смогу установить был ли факт торговли чужими детьми или же дети все-таки были рождены по легальной программе суррогатного материнства.