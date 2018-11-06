Астрофизики: Оумуамуа был космическим парусником

СЕГОДНЯ 17:20 2018-11-06T17:18:42+03:00

Можно только гадать, сколько тысяч или миллионов лет носило Оумуамуа по океану космоса.

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Ученым не дает покоя феномен, который был обнаружен нынешним летом после того, как они вдумчиво проанализировали траекторию движения Оумуамуа - загадочного объекта, вторгшегося в Солнечную систему. Оказалось, что объект время от времени ускорялся — словно космический корабль, который включал двигатели. Специалисты NASA сообщили о таком чуде в свое пресс-релизе.

После чего мнение научной общественности разделилось. Одни уверились в том, что Оумуамуа все-таки был космическим кораблем — то ли звездолетом, потерявшим управление, то ли исследовательским зондом. А чем еще? Раз он самостоятельно периодически ускорялся.

Другие полагали, что «первый межзвездный объект» это скорее комета — пусть даже межзвездная, которая время от времени испускала газы, пролетая мимо каких-нибудь горячих звезд. Реактивные струи и создавали тягу. Такое с кометами и в самом деле бывает.

Астроному представляли себе "межзвездного гостя" в виде сигары.

Почти фантастическая версия о рукотворном происхождении Оумуамуа на днях получила солидное подкрепление. В ее поддержку выступили астрономы из Гарвард-Смитсоновского центра астрофизики (Harvard Smithsonian Center for Astrophysics).

Профессор Абрахам Лоеб (Professor Abraham Loeb) и его коллега Шмуль Байали (Shmuel Bialy) опубликовали работу под названием Could Solar Radiation Pressure Explain «Oumuamua's Peculiar Acceleration?», в которой отвергли гипотезу коллег из NASA о реактивных струях. А стало быть, и о комете. Посредством сложных вычислений они доказали, что Оумумуа ускорялся иначе - за счет светового давления. А давил свет на парус — космический парус: эдакую прочную металлизированную пленку огромной площади, толщиной примерно в 0,5 миллиметра. Наполненная лучами звезд, словно ветром, эта пленка и создавал тягу.

Кстати, миновав Солнце, Оумуамуа в очередной раз ускорился.

Лоеб и Байали определили: «межзвездный объект» был слишком легким для той площади, которую он занимал — в 10 раз легче. Теоретически такое возможно. Но только в том случае, если бы часть Оумуамуа составляла некая обширной и легкая конструкция. Например, парус— и не обязательно прямоугольный. Он мог быть в виде полого конуса. Или оболочки сложной формы.

Последние уточнения: Оумуамуа был снабжен парусом. Или сам был парусом, который оторвался.

Астрофизики указывают: и человечество разрабатывает звездолеты под парусами. Нечто подобное, но куда меньшего размера, собирается построить российский бизнесмен Юрий Мильнер. Он финансирует проект Breakthrough Starshot. Намерен потратить 100 миллионов долларов на то, чтобы разогнать свой миниатюрный парусник лазерными лучами с Земли до скорости в 20 процентов от скорости света. Примерно за 20 лет тот долетел бы до системы Центавра, передал бы на Землю видеоинформацию о местных планетах. И помчался бы дальше. Как Оумуамуа.

Лоеб и Байали полагают, что Оумуамуа залетел к нам отнюдь не случайно — его специально отправили в Солнечную систему на разведку. И теперь «отправители» знают о нас все. Может быть, уже собираются прибыть лично. И ограбить. Как пугал человечество Стивен Хокинг. Пока был жив.

Одна надежда, а вернее две: что «межзвездный объект» все-таки был неким подобием кометы или неисправным зондом. Кстати, попытки радиоастрономов уловить от него хоть какие-нибудь сигналы, результаты не дали. То ли ловли не так, то ли Оумуамуа ничего не передавал.

СПРАВКА «КОМСОМОЛКИ»

Посланник, прибывший первым издалека

Объект, двигавшийся по направлению к Солнцу на огромной скорости — в 87,3 километра в секунду, первыми засекли астрономы из Гавайского университета (University of Hawaii) 19 октября 2017 года. Траектория «пришельца» была гиперболической, что свидетельствовало о том, что летит он из какой-то другой звездной системы.

Гость официально был признан астероидом, но назвали его весьма двусмысленно, с явным намеком на братьев по разуму - Оумуамуа (Oumuamua). «Посланник, прибывший первым издалека» - означает это в переводе с гавайского.

Вскоре выяснилось, что Оумуамуа вращается, делая один оборот за 7 часов 18 минут. И при этом меняет яркость. Проанализировав характер изменения, ученые поняли, что форма объекта странная - совсем не «астероидная». Оумуамуа сильно вытянут и напоминает сигару, длина которой примерно в 10 раз больше диаметра.

Длину «сигары» первоначально оценили в 400 метров, диаметр, соответственно, в 40 метров. Теперь же, как уточнили в НАСА, считается что Оумуамуа в два раза длиннее — 800 метров. Сам — красного цвета.

Где родина пришельца? Читайте Астрономы определили, откуда к нам прилетел Оумуамуа

О том, как был обнаружен Оумуамуа читайте тут

А о странных совпадениях можно узнать, прочитав Двойник инопланетного космического корабля Оумуамуа обнаружен на Луне