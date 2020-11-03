Самые вкусные предложения для долгих осенних вечеров

Ну действительно, чем же ещё заняться дома, когда за окном переменчивая и не самая приятная погода, а световой день с каждым разом становится всё короче? Один из самых приятных вариантов досуга – это заказать готовые любимые блюда или продукты с доставкой на дом! В нашей сегодняшней статье мы составили для Вас список компаний, которые готовы прийти к Вам и Вашему желудку на помощь по первому звонку!

И открывает наш список, конечно же, так горячо любимая всеми Domino’s Pizza, фирменную пиццу которой обожают и взрослые, и дети по всему миру – не зря же франшиза компании представлена аж в 85 странах! Однако компания славится не только своими вкуснейшими блюдами, но и особым отношением к каждому клиенту. Так, в сети пиццерий Domino’s Pizza постоянно проходят различные акции и специальные предложения. Например, сейчас Вы можете заказать 3 большие пиццы на классическом и тонком тесте из списка: Пепперони, Маргарита, Маргарита Гурме, Карамельный Ананас, Чикен BBQ всего за 999 рублей! Кроме того, в компании проходит выгодная акция 2+1 на любой размер пицц: большой, средний и маленький. Также особая акция предусмотрена и для любителей куриных закусок – сейчас заказать ассорти закусок из сочной курочки можно со скидкой 30%! Для тех, кому срочно надо взбодриться, предусмотрено особое комбо – 2 американо + 2 сэндвич-ролла на выбор всего за 399 рублей. А для больших и весёлых компаний проходят специальные акции: 5 больших пицц за 1999 рублей или 10 больших пицц за 3999 рублей. Ну а для тех, кто любит посытнее отобедать в одиночку, существует специальная опция “Комбо на одного” за 349 рублей, куда входит стандартная пицца из списка: Пепперони, Маргарита, Маргарита Гурме, Карамельный Ананас, а также стандартная порция картофеля фри или картошки по-деревенски и сок на выбор. Больше выгодных акций, специальных предложений, а также скидочные промокоды Доминос Вы всегда можете найти на нашей странице. Ну и, конечно же, зная предпочтения наших читателей, мы подготовили для Вас специальный промокод на эксклюзивную скидку в размере 35% на доставку!

Говоря про компании по доставке еды нельзя не сказать и про интернет-магазин Перекрёсток. Компания существует на российском рынке вот уже более 20 лет и, судя по всему, не собирается уступать лидирующие позиции своим конкурентам. Доверие покупателей оправдывается не только быстрым и удобным сервисом, но и высочайшим качеством свежих и вкусных продуктов питания, которые заказываются только у проверенных и надёжных поставщиков. Кроме этого, компания часто устраивает различные акции, которые позволяют клиентам отлично сэкономить на покупках. Например, сейчас в магазине действуют скидки до 30% на рыбу и морепродукты, скидки до 20% на продукцию “Домик в деревне”, скидка 25% на продукты для полезных и вкусных завтраков, а также скидки до 20% на питьевые йогурты и молочные коктейли. Кроме того, для новых клиентов в магазине предусмотрено специальное предложение – скидки по 500 рублей на первый, второй и третий заказы, а также бесплатная доставка первого заказа по промокоду Перекресток! Больше акций и промокодов Вы всегда можете найти на нашей странице. Также напоминаем Вам про наши эксклюзивные промокоды: на скидку 12% на первый заказ при покупке 1000 рублей и на скидку 5% для текущих клиентов при покупке от 5000 рублей.

И закрывает наш список лидеров по доставке продуктов интернет-магазин Утконос. Компания по праву считается одним из крупнейших онлайн-гипермаркетов на российском рынке, в каталоге которого представлено более 40 тысяч наименований продукции. Одним из главных конкурентных преимуществ компании является, конечно же, доступная стоимость товаров. Такая привлекательная цена на продукцию является возможной не только потому, что компания напрямую сотрудничает с крупнейшими поставщиками продуктов питания, но и потому что компания заботится о своих клиентах и частенько проводит выгодные акции и распродажи. Например, сейчас каждый новый клиент может оформить свой заказ со скидкой 500 рублей при покупке от 2500 рублей, а также получить в подарок бесплатную доставку. И на второй заказ тоже действует специальное предложение – 500 бонусов в подарок каждому клиенту! Кроме того, для жителей центра Москвы в магазине действует выгодная акция – экспресс-доставка в течение 3 часов всего за 300 рублей! Ещё больше акций и предложений ищите на нашей странице. И, конечно же, не забывайте про наш эксклюзивный промокод Утконос на скидку 500 рублей для новых пользователей при заказе от 4000 рублей.

Надеемся, что наши рекомендации помогут Вам скрасить долгие осенние вечера любимыми и вкусными блюдами! Ещё больше предложений на доставку готовой еды и продуктов, а также акции на другие категории товаров ищите на нашем сайте Промокоды КП ру.

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