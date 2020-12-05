Татьяна Голикова объяснила, зачем «заперли» пожилых людей и какой этап пандемии был самым сложным

Вице-премьер РФ, глава оперативного штаба по предупреждению распространения коронавируса Татьяна Голикова во время брифинга в Доме правительства. Фото: Дмитрий Астахов/POOL/ТАСС

В России прошел онлайн-марафон «МыВместе», посвященной деятельности волонтеров и приуроченный к 5 декабрю — Дню добровольца. В субботу на нем выступила вице-премьер Татьяна Голикова, которая поблагодарила добровольцев и сделала ряд заявлений о пандемии в целом.

О САМОИЗОЛЯЦИИ ДЛЯ ПОЖИЛЫХ: ЗАПЕРЕТЬ НЕ ХОТЕЛИ

Самоизоляция пожилых людей была не самым успешным вариантом защиты, но их хотели не ограничить в чем-то, а спасти. Так Татьяна Голикова объяснила, зачем людей старше 65 лет понадобилась в связи с пандемией «запирать» по домам.

- Получив информацию от наших коллег из-за рубежа о том, что от этой болезни страдают больше всего пожилые люди, мы, конечно, бросились их защищать. Но, наверное, это был не самый успешный вариант защиты: мы их заперли. Но заперли не потому, что хотели как-то ограничить в общении, а для того, чтобы спасти их жизни, сохранить их здоровье, потому что каждый из них подвержен в силу возраста какому-то хроническому заболеванию, а, как известно, эта болезнь больше всего поражает тех, кто подвержен хроническим заболеваниям, - заявила она.

ОБ ЭТАПАХ ПАНДЕМИИ: ВЕСНОЙ УЧИЛИСЬ, НО ОСЕНЬ ОКАЗАЛАСЬ СЛОЖНЕЕ

Вице-премьер отметила, что осенний период пандемии оказался более сложным, но помог весенний опыт:

-Был этап весенний, сложный. Мы входили, учились, учились взаимодействовать, учились слушать и слышать, а сейчас на этом этапе, более сложном, осеннем, добровольцы уже в более существенном объеме присутствуют в медицинских организациях.

О ДОБРОВОЛЬЦАХ: НЕСЛИ ТЕПЛО

По словам Голиковой, поначалу никто и не думал, что помощь добровольцев в пандемию окажется настолько ценной. Сейчас они продолжают работать по всей России, во всех регионах.

- Приходили с продуктами, с улыбкой и спасли огромное количество человеческих жизней. Люди, которые не имели близких, не имели родственников, получали тепло от добровольцев, - сказала вице-премьер.

Волонтерская акция «Мы вместе» началась в конце марта. Добровольцы в ее рамках помогают пожилым людям и маломобильным гражданам — приносят продукты, лекарства и прочие предметы первой необходимости.

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