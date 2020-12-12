Наследство Валентина Гафта: как разделят недвижимость артиста его жена и внебрачный сын из Бразилии

Валентин Гафт и Ольга Остроумова в своей московской квартире. Фото: Сергей Миланский

85-летний Валентин Гафт умер, так и не оправившись окончательно от последствий инсульта. В начале декабря его супруга 73-летняя Ольга Остроумова рассказывала, что состояние Валентина Иосифовича стабильное. Но 12 декабря народного артиста не стало. Семья у Валентина Гафта была дружная – жена актриса Ольга Остроумова, ее дети от предыдущего брака - сын Михаил, дочь Ольга, внуки. Гафт и Остроумова вместе больше двадцати лет. Родная дочь Гафта Ольга (от второго брака с балериной Инной Елисеевой) 18 лет назад покончила жизнь самоубийством, ей было 29 лет. Валентин Иосифович о дочери заботился – подарил ей квартиру в центре Москвы, гордился ее достижениями – особенно, когда Олю взяли в Кремлевский балет. Смерть дочери артист переживал тяжело. Но у Гафта есть еще один ребенок – 49-летний внебрачный сын Вадим Никитин, который работает режиссером в бразильском театре. Вадим своего сына назвал Валентином – говорят 17-летний парень похож на деда. Его полное имя Валентин Адариу Фратески, и он родился со знаменитым дедом в один день. Сможет ли внебрачный сын претендовать на наследство отца?

Валентин Гафт с сыном Вадимом Никитиным шесть лет назад. Фото: кадр из программы «Сегодня вечером». Первый канал

У Валентина Гафта два наследника первой очереди – жена и сын. Если Вадим, который с детства живет в Бразилии, захочет претендовать на наследство – то сможет это сделать после того, как оформит необходимые документы. Но Вадим ранее не планировал воевать за наследство. Кроме того, чтобы вступить в наследственное дело, мужчина должен будет оформить свое родство – это большая бумажная волокита, которая теоретически возможна, так как Гафт в телешоу на многомиллионную аудиторию признавал Вадима сыном. Но прилетать из Бразилии и начинать долгую юридическую процедуру смысла нет. Говорят, что Гафт оформил свои доли в квартире и даче на супругу Ольгу Остроумову. Таким образом, никакой недвижимости в собственности на Валентина Иосифовича в последнее время не было записано.

Когда Гафт и Остроумова начали встречаться – каждый жил на собственной жилплощади. Валентин в однушке, Ольга с детьми в малогабаритной трешке. Поэтому вскоре супруги приобрели просторную квартиру в центре столицы, куда и переехали все вместе. Также Остроумова и Гафт любили отдыхать на своей даче, что в 46 км от столицы. Там с помощью программы «Идеальный ремонт» переделали гараж под детскую комнату для внуков. Жили очень дружно. Несколько лет назад мы приходили в гости в эту семью, чтобы провести фотосессию с Гафтом, Остроумовой ее сыном Михаилом Ливитиным, который был с женой Лией и дочкой Фаиной. Невероятно дружные и дружелюбные люди.

А вот отношения с внебрачным сыном у Валентина Гафта ровными не были. Пять лет назад осенью случилась первая встреча отца и сына. А вся история началась еще полвека назад – 31-летняя художница Елена Никитина начала встречаться с 36-летним актером Валентином Гафтом, а когда забеременела, мужчина, услышав эту новость, исчез из ее жизни. Лена случайно встретила на улице Валентина лишь спустя три года – рассказала, что растит его сына Вадима. Гафт попросил фото сына… А еще через год Никитина с четырехлетним сыном улетела на ПМЖ в Бразилию, где обосновалась ее сестра, которая вышла замуж за иностранца. Никитина много рассказывала ребенку об отце, хотя тот не был готов к встрече и общению с мальчиком. Но Вадим знал, что его отец – великий актер Гафт. Когда Валентину было 20 лет в их квартире в Сан-Паулу раздался звонок – на том конце провода был Гафт. Разговор был коротким: Гафт спросил сына – правда ли, что тот намерен работать в театре. Получив утвердительный ответ, дал два совета сыну: в театре никогда нельзя врать, театр никогда нельзя бросать.

Внук Валентина Гафта — Валентин Адариу Фратески живет в Бразилии. Фото: Первый канал

Вадим теперь говорит, что те советы запомнил, продолжает работать в бразильском театре. А вот с женой Вадим развелся, но сына не бросает. А Елена Никитина стала известной художницей в Сан-Паулу, открыла свою школу. Шесть лет назад Валентин Гафт встретился впервые в жизни с сыном в эфире телешоу – Вадим прилетел с мамой из Бразилии ради знакомства. После эфира втроем поужинали в ресторане, в другой день Гафт пригласил Вадима и его маму Елену на встречу с друзьями и Галиной Волчек. Вадим не очень хорошо говорит по-русски, но отца понимал.

Сам Валентин Гафт тогда после этой встречи сказал «Комсомолке»: «Знаете, мальчик, мой сын, оказался замечательным парнем. Счастлив, что встреча состоялась!» И Елена Никитина делилась эмоциями от той встречи ее сына с отцом: «Спустя годы Валентин сказал «прости» - это дорогого стоит». Несмотря на непростую историю взаимоотношений Елена плохого слова сыну об отце не говорила: «Обида, безусловно, была - когда Валентин ушел от меня, это стало трагедией, потому что я любила его. Но что поделаешь... Больнее всего было принять тот факт, что мой сын не общается с отцом: хотя Валентина мы прекрасно понимаем. Момент встречи отца с сыном слишком затянулся: чем больше проходило времени, тем труднее было ему найти в себе силы познакомиться с Вадимом…» Говорят, что Гафт порой помогал материально сыну.

После того эфира отец и сын перезванивались, договаривались встретиться на нейтральной территории. Но встреча так и не случилась. В окружении Гафта предполагали, что сын объявился в эфире телешоу не случайно: мол, решил давить на чувства престарелого отца, рассчитывая на наследство. Однако сам сын народного артиста говорил, что ему важно лишь общение с отцом.

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