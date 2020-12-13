Скандал с изменой: почему Ляйсан Утяшева не выгнала Павла Волю

41-летний шоумен рассказал о реакции жены на компрометирующее фото Фото: Михаил ФРОЛОВ

Павел Воля впервые прокомментировал скандал с изменой жене Ляйсан Утяшевой. В октябре достоянием общественности стало компрометирующее фото. В кадре сильно уставший шоумен позирует в одном из злачных заведений с двумя девушками сомнительной репутации. Тогда поклонники переживали, что знаменитая гимнастка выставит благоверного за дверь.

Павел Воля до последнего не спешил оправдываться. И вот на днях 41-летний Воля решил рассказать, как было все на самом деле. "В ресторане какая-то девочка исподтишка щелкнула меня за столом. Зачем-то выложила у себя в Instagram. И фейк-ньюс накатали столько статей: «Изменщик», «Эскортница»", - заявил артист.

Конечно, он сразу же подумал о жене. Стал готовиться к серьезному разговору. "Думаю: «Вау! Надо Ляйсан рассказать, пока ей кто-то другой не рассказал». Прихожу домой. По глазам вижу, что она тоже прочитала. Сейчас будет экзамен и до хрена дополнительных вопросов", - признался телеведущий в эфире очередного выпуска шоу Comedy Club.

По его словам, 35-летняя Ляйсан не поверила в то, что говорят про ее мужа. Однако позже супруги столкнулись с проблемой.

"Выяснилось, что все женщины возненавидели меня. Когда мы летели из Питера, я зашел в самолет и увидел все эти лица. Я чувствовал, как весь самолет передает мне: «Святая женщина везет тебя, ублюдка». Стюардесса сказала Лясе: «Вам сыр, шампанского?». А мне просто кинула еду и ушла... Клянусь. Ляся пошла в туалет, ей стюардесса сказала: «Идите спокойно. Присмотрим за кобелищем", - поделился подробностями Воля.

Отметим, Павел Воля и Ляйсан Утяшева - одна из самых крепких пар российского шоу-бизнеса. Юморист и гимнастки никогда не были замечены в скандалах. В ноябре 2020 года они отпраздновали восемь лет совместной жизни. В честь важной даты Павел опубликовал слайд-шоу их совместных с Ляйсан фотографий, а также зачитал романтическое стихотворение, отметив, что бесконечно счастлив с супругой. В 2013-м у звездной пары родился сын Роберт, а в 2015-м на свет появилась дочь София.

Воля не скрывает, что мечтает встретить с женой старость. Комик не устает говорить, как сильно ему повезло, а также публично признается Утяшевой в любви. Знаменитая гимнастка не раз отмечала, что Воля - "самый добрый папа, внимательный друг, трогательный сын и самый любимый человек на земле…". "Если уж честно сказать, то помимо бешеной любви друг к другу, у нас еще и уважение", - признавалась она.