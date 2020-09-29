"Вернулась из забвения": Елена Корикова показала, как изменилась

Елена Корикова считалась одной из самых красивых актрис. 48-летняя звезда фильма "Барышня-крестьянка" не афиширует свою личную жизнь. Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Елена Корикова считалась одной из самых красивых актрис. 48-летняя звезда фильма "Барышня-крестьянка" не афиширует свою личную жизнь. Она живет затворницей и крайне редко делится с поклонниками фотографиями и видео в блоге. Однако последнее фото стало настоящей сенсацией.

Елена Корикова давно живет в Европе. Там у красавицы вилла на берегу моря. Актриса почти полгода не выходила на связь с публикой, но некоторое время назад решила показать, как изменилась за полгода.

Звезда кино поделилась серией фото, сделанных в машине. Внешний вид актрисы приятно удивил публику.

Поклонники с восхищением обсуждают, как она похорошела. "Эталон красоты", "Какая же вы красавица, обожаю", "Шикарная женщина", "Вернулась из забвения", "Ну какая же вы красивая", "Леночка, вы ангел", "Пропала и возникла, как нимфа", - пишут восхищенные фолловеры, пораженные красотой любимицы.

Елена давно не дает интервью и отказывается от съемок в телешоу. В 2019 году стало известно, что актриса тайно вышла замуж. Корикова косвенно подтвердила эту информацию, дав редкий комментарий о личной жизни. Кроме того, актриса начала носить кольцо на том самом пальце. Раскрывать подробности женщина не захотела.

В прошлом актриса имела негативный опыт отношений, которые стали достоянием общественности, и теперь оберегает свое счастье от посторонних. Напомним, первым ее мужем был писатель Дмитрий Липскеров. От сына актрисы Екатерины Васильевой и драматурга Михаила Рощина Елена родила ребенка. Узнав о беременности любимой, Дмитрий сделал ей предложение. Однако свадьба не состоялась. Впоследствии Дмитрий стал священником. Со своим сыном Арсением бывший актер не общается. Отца мальчику заменил второй муж Кориковой - Максим Осадчий. У блондинки с ним сохранились теплые отношения. У Елены был бурный роман с Сергеем Астаховым. А не так давно звезда признавалась, как некий влиятельный возлюбленный мстил ей. Обиженный ухажер на протяжении долгого времени портил ей карьеру.