2019-06-12T16:58:43+03:00
Звезды

Женатый Игорь Николаев оценил пышные формы Елены Кориковой в купальнике

Пклонники обсуждают фигуру актрисы в алом бикини
Ольга ЛИБГАРДТ
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Многие оценили фото артистки в купальнике "лайком", в том числе Игорь Николаев, который почти десять лет счастливо женат на Юле ПроскуряковойМногие оценили фото артистки в купальнике "лайком", в том числе Игорь Николаев, который почти десять лет счастливо женат на Юле ПроскуряковойФото: Личная страница героя публикации в соцсети
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Елена Корикова из тех актрис, кто крайне редко делится с поклонниками откровенными снимками. Однако, находясь на отдыхе в Черногории, звезда сериала "Бедная Настя" сделала исключение. Соблазнительная блондинка показала фигуру в алом бикини.

Елена Корикова отдыхает за границей. Там она наслаждается местными красотами и теплым Адриатическим морем. Из отпуска Корикова опубликовала несколько фотографий.

На одном из снимков 47-летняя актриса показала шикарную фигуру. "Из Черногории с любовью", - подписала артистка фотографию. Знаменитость предстала в алом бикини. Она позирует на пляже во время заката.

Корикова, несмотря на возраст, остается в прекрасной форме и по-прежнему является очень привлекательной женщиной. Не ускользнул от глаз поклонников и пышный бюст стройной и счастливой звезды. Фолловеры оставляют под фото восторженные комментарии. "Роскошная и обворожительная", "Какая же вы красавица, Елена!", "Ничего с вами года не делают!", "Богиня юности и красоты", "Помню, как смотрела "Бедную Настю". Вы казались мне принцессой из сказки, не могла поверить, что Вы настоящая", "Умница и красавица!", "Фото зашкаливает", "Изящная и обворожительная", - льют елей поклонники.

korikova_officialkorikova_official
Звезда сериала "Бедная Настя" шикарно выглядит
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Соблазнительные формы Кориковой ожидаемо взбудоражили и мужскую часть подписчиков. Многие оценили фото артистки в купальнике "лайком", в том числе Игорь Николаев, который почти десять лет счастливо женат на Юле Проскуряковой. Певец не стал делать Елене публичных комплимент, но одобрил кадр "сердечком".

Артистка не раз признавалась, что мечтает когда-нибудь обзавестись домом у моря, где ей так нравится жить. 12 лет назад ей это удалось. "Люблю Черногорию, поэтому уже 12 лет живу здесь в своем доме", - рассказала в комментарии к фото Елена. Однако Корикова не сообщила, с кем именно она отдыхает. Звезда всегда тщательно оберегает свою личную жизнь от посторонних, ведь счастье любит тишину. Именно поэтому одна из самых красивых российских актрис не распространяется о своих романах.

ИСТОЧНИК KP.RU

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