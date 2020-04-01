2020-04-01T23:21:01+03:00
Звезды

Сын Преснякова и Подольской очень ждет рождения сестры и даже придумал ей имя

Артисты никогда не скрывали, что мечтают о втором ребенке
Ольга ЛИБГАРДТ
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Артисты никогда не скрывали, что мечтают о втором ребенкеАртисты никогда не скрывали, что мечтают о втором ребенке
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Наталья Подольская и Владимир Пресняков женаты десять лет. Супруги воспитывают сына Артемия и мечтают о втором ребенке. Особенно рождения сестренки ждет наследник пары. Он даже придумал для нее имя.

Наталье Подольской последние пару лет то и дело приписывают вторую беременность от Владимира Преснякова. То и дело поклонники замечают у нее округлившийся живот. Певица не скрывает, что устала отрицать свое интересное положение. И жалуется, мол, из-за худобы ее живот всегда увеличивается, как только она плотно поест.

При этом певица не скрывает - и она, и ее супруг очень хотят снова стать родителями. Об этом она рассказала Лере Кудрявцевой.

Сейчас Наталья и Владимир воспитывают пятилетнего сына Артемия. Мальчик, к слову, тоже мечтает о сестренке. Он уже и имя для малышки придумал. "Я бы Оля ее назвал!", - заявил он в эфире программы "Секрет на миллион".

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Наталья Подольская и Владимир Пресняков ждут ребенка
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Подольская в ответ улыбнулась. А потом рассказала об отношениях с мужем и о том, как ей удалось завоевать сердце Владимира. По ее словам, когда она познакомилась с будущим супругом, тот еще не вполне определился с женщиной на всю оставшуюся жизнь. "Я его женила на себе, если честно... Все создавалось реальным трудом: через ссоры, через расставания...", - заявила она.

Не стала звезда скрывать - у супруга есть вредные привычки. "Он ловелас, бабник и пьяница! Бывает, переберет, бывает, регулярно переберет", - улыбается Наталья.

Она вспомнила, как Пресняков узнал о ее беременности: "Пол ребенка узнается не сразу, но Вова был уверен, что девочка".

Сейчас они часто спорят из-за того, как воспитывать сына. По мнению певицы, муж слишком много позволяет ребенку. "Папы - они инопланетяне, у них свои законы, и иногда у меня глаза лезут на лоб от того, что супруг позволяет сыну. Но с другой стороны самое главное - активное участие папы в жизни ребенка. Гораздо хуже, когда отцу все равно, что и как с малышом", - резюмировала Подольская.

ИСТОЧНИК KP.RU

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