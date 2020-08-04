Павел Прилучный больше года изменял жене с двумя актрисами, рассказали знакомые

Актрису Мирославу Карпович сегодня называют главной виновницей развода красивой актерской пары - Павла Прилучного и Агаты Муцениеце. Многие уверены, что именно 34-летняя звезда сериала «Папины дочки» разбила семью, в которой подрастали двое маленьких детей. Но, как стало известно «КП», в этой истории все не так однозначно. И вместо любовного треугольника на самом деле был четырехугольник. По словам знакомых семьи, Павел почти год разрывался между двумя любовницами.

Постельные сцены переросли в роман

Приятели 32-летнего Прилучного рассказывают, что Карпович обратила на себя внимание актера полтора года назад. Чувства между ними вспыхнули во время репетиций спектакля «Косметика врага». С появлением Карпович в доме Павла и Агаты регулярно случались скандалы, которые в конечном итоге и привели к разрыву.

- Павла все чаще стали замечать с бокалом, что не могло не расстраивать Агату, - делится с «КП» соседка Павла Прилучного по загородному поселку. - А потом начались съемки фильма «Тень звезды», где Прилучный сыграл рэпера. На съемочной площадке с Павлом принялась флиртовать его коллега - звезда фильма «Гоголь» Юлия Франц. И он стал встречаться параллельно и с ней, и с Карпович.

Юле Франц 31 год, в «Гоголе» она запомнилась по роли ведьмы Оксаны. А в фильме «Тень звезды» (картина выходит на экраны 20 августа. - Ред.) Юля сыграла девушку Паши.

- Там у них даже постельные сцены были, - говорят знакомые артиста. - Но роман с Прилучным у Франц был недолгим. Она узнала, что помимо жены у него, оказывается, есть еще и Мирослава. Юля в какой-то момент утомилась от «четырехугольника» и сама ретировалась из этих странных отношений.

Мирославу Карпович называют главной виновницей развода Павла.Фото: Анатолий МЕЛИХОВ

Подарил джип, чтобы загладить вину

- Домработница Прилучных рассказывала, что Паша, чтобы как-то сгладить измену с Франц подарил жене джип Range Rover, - сообщила «КП» соседка Прилучных. - Теперь на этом автомобиле по нашему поселку ездит почему-то Мирослава Карпович.

Напомним, Павел Прилучный и Агата Муцениеце прожили в браке 9 лет. Дети пары - 4-летняя Мия и 7-летний Тимофей - после развода остались с мамой, но регулярно видятся с отцом. После разрыва Агата съехала в небольшую столичную квартиру, а Павел остался жить один в их шикарном загородном особняке стоимостью более 100 миллионов рублей. Сейчас, как рассказывают соседи артиста, туда перебралась Мирослава Карпович. У Мирославы нет своего жилья ни в Москве, ни в Подмосковье. В прошлом году актриса почему-то продала свою квартиру в Красногорске и пока не обзавелась собственным гнездом.

Павел и Мирослава уже успели съездить в отпуск. Крымский вояж Прилучного и Карпович поклонники обсуждают до сих пор. На тот момент развод Павла и Агаты не вступил в законную силу, у пары еще был шанс помириться. Тем более, что экс-супруги планировали провести отпуск вместе. Павел предложил снять два дома, чтобы каникулы их детей для всех были максимально комфортными. Муцениеце была на съемках и собиралась прилететь в Крым позже. Но воссоединение звездной пары не состоялось, поскольку к Павлу нагрянула Мирослава.

В соцсетях тут же появились фото, как актриса играет с детьми Прилучного. Потом последовала еще серия снимков, после которой стало ясно, что Мирослава не просто коллега Прилучного. Знакомые Павла даже предположили, что «папарацционные» фото с крымских каникул парочки могли попасть в соцсети не без помощи окружения Карпович. Мол, после роли в «Папиных дочках» Мирослава особо нигде не мелькала, а роман с топовым актером для нее отличная пиар-кампания.

frantz_julia Актриса Юлия Франц

КСТАТИ

На гонорар от «Гоголя» сделала себе грудь?

В послужном списке Юлии Франц (это псевдоним, настоящее имя актрисы - Дзуцева) не так много фильмов. Кроме роли гоголевской ведьмы зрители помнят ее по сериалу «Универ» - она снималась в восьмом сезоне ситкома. Свою личную жизнь актриса тщательно скрывает и до сих пор в громких романах замечена не была.

После «Гоголя» Франц замучили вопросами про пластику губ, на что она неизменно отвечает: рот у нее пухлый от природы. Поговаривают также, что на гонорар от «Гоголя» Юля подкорректировала грудь. Сама актриса уверяет, что к операциям относится спокойно, и если есть шанс улучшить свою внешность - почему бы и нет?

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/763085" frameborder="0"></iframe> Красивый незаконченный роман Прилучного и Муцениеце.Павел Прилучный и Агата Муцениеце разводятся. Она по-прежнему его любит. Но, вероятно, сил быть рядом уже нет…

КСТАТИ

Все ради Павла Прилучного: Мирослава Карпович сделала пластику

Хирург рассказал kp.ru, на какие жертвы ради красоты решилась актриса (подробности)

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

"Как приворожила!": неожиданные подробности отношений Павла Прилучного и Мирославы Карпович

Актриса не сразу смогла привлечь внимание избранника (подробности)