Суд по делу Ефремова 5 августа 2020: прямая онлайн-трансляция

Пресненский суд Москвы приступит в 10:00 сегодня, 5 августа 2020 года, к рассмотрению дела актёра Михаила Ефремова о смертельном ДТП по существу. Сайт KP.ru проведёт прямую трансляцию заседания.

По решению суда, дело будут рассматривать в ежедневном режиме. Во время судебного заседания прокурор огласит актёру суть обвинений, а затем Ефремов и защита актёра объявят своё мнение.

Судебное заседание по обвинению Михаила Ефремова.Пресненский суд Москвы приступит к рассмотрению по существу уголовного дела в отношении актера Михаила Ефремова Видео: Ruptly

Напомним, 8 июня в центре Москвы на улице Смоленская площадь пьяный Ефремов за рулём чёрного Jeep Grand Cherokkee выехал на полосу встречного движения и врезался в фургон, за рулём которого был 58-летний курьер из Рязани Сергей Захаров. Спустя несколько часов после аварии он скончался от полученных травм в НИИ имени Склифосовского.

Актёр обвиняется в нарушении правил дорожного движения в состоянии алкогольного обвинения, повлекшем по неосторожности смерть человека.

Экспертизы также показали следы наркотиков в крови Ефремова и доказали исправность автомобиля актёра в момент аварии.

9 июня суд избрал мерой пресечения для артиста домашний арест.