Итоги второго дня суда над Михаилом Ефремовым: скандальное видео и перепалка адвокатов

В суде продолжается слушание дела о смертельном ДТП с участием актера Ефремова Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Второй день судебных слушаний по делу о смертельном ДТП с участием Михаила Ефремова прошел без сенсаций. Хотя совсем без нервов не обошлось. Конечно, самое горячее еще впереди - все ждут главную битву адвокатов. Пока же Александр Добровинский и Эльман Пашаев только разминаются - меряются модными автомобилями иностранного производства и устраивают модные дефиле из серии, чья сумка подороже и у кого наряд ярче. Однако именно сегодня, 6 августа, защитнику актера было не по себе.

Женщина раздора

Александр Добровинский появился на очередном заседании по делу Михаила Ефремова с женщиной, которая до этого в процессе не участвовала. Дама представляет интересы жены погибшего Маргариты Захаровой. Эльман Пашаев заявил, что это его бывшая помощница. Ее появление буквально выбило защитника актера из колеи. На все реплики эффектной блондинки он реагировал гневной отповедью и криками. Анна Бутырина, напротив, вела себя хладнокровно. Однако в какой-то момент между Пашаевым и Бутыриной случилась перепалка, которая, впрочем, закончилась замечанием от судьи в адрес Пашаева.

Александр Добровинский Фото: Иван МАКЕЕВ

Свидетели видели Михаила Ефремова за рулем в момент ДТП

Суд опросил несколько свидетелей, которые оказались на месте аварии 8 июня 2020 года. Так, Владислав Женжебир заявил, что видел за рулем именно Михаила Ефремова. Дело в том, что молодой человек чуть не попал в аварию с джипом актера за пару минут до рокового ДТП. Парень рассказал, что водитель его подрезал. "Я видел его со спины. Все начали говорить: «Ефремов, Ефремов!». Я стал снимать на телефон, тут Ефремов подошел к нам и спросил у моего друга сигарету", - заявил свидетель. По его словам, зрение у него хорошее и в том, что за рулем был именно Ефремов, он не сомневается: "Я узнал его впоследствии".

В суде обнародовали видео, на котором Михаил Ефремов невнятно мычит что-то на камеру

Скандальное видео с Михаилом Ефремовым сразу после аварии

В суде обнародовали видео, на котором Михаил Ефремов невнятно мычит что-то на камеру. Полицейские костерят звезду, на чем свет стоит. От отборного мата звенит в ушах. На видео сотрудники полиции проводят процедуру освидетельствования актера на месте ДТП. Он дует в трубочку. Старается, но получается у него из ряда вон плохо. Ефремов весь в растрепанных чувствах. "Я виноват, - с трудом выговаривая слова, говорит на видео артист". Эти кадры, предоставленные суду сотрудниками ДПС, показывают впервые. После киносеанса адвокат потерпевшей стороны Александр Добровинский спрашивает разрешение обратиться к Ефремову. Судья дает добро. "Михаил Олегович, вы узнаете себя на этих кадрах?" - "С трудом". - "Но это вы или не вы?" - "Трудно сказать, это как доктор Джекилл и мистер Хайд. Я ничего не помню".

Non Grada - "не оцененный" Фото: Иван МАКЕЕВ

Таинственные рисунки

В суде Михаил Ефремов сидел в черной кепке с надписью Non Grada - "не оцененный".. Хотя актеру сейчас больше подошло бы Non Grata - "нежелательная личность", например, тот, кто грубо нарушает закон. Во время заседания артист рисовал, но старательно прикрывал лист кепкой и стоящей перед ним бутылочкой газировки. А закончив, складывал лист вдвое рисунком внутрь, чтобы никто не увидел.