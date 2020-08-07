"Жалел свою машину и не пытался помочь": по делу Ефремова допросили свидетеля, который видел ДТП своими глазами

Продолжаются судебные заседания по делу Михаила Ефремова Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Первый свидетель вышел на связь из суда в Симферополе. Это Роман Шрамко, он был очевидцем ДТП. Молодой мужчина ответил на вопросы прокурора.

- Вы знакомы с обвиняемым?

- Видел на его месте ДТП. Мы с другом ехали из аэропорта. И Ефремов нас подрезал. Но на тот момент я не знал, что это Ефремов. Машина Ефремова на перекрестке на перерез вылетела в третью полосу с заносом и выскочила на нас. Мы сигналили и затормозили. Он поехал дальше, а мы за ним. Через несколько метров он въехал в машину потерпевшего. Я бросился помогать и видел, как трое вытаскивали человека из машины. Ефремов стоял рядом, а потом сел на парапет.

- Кто-то ещё был в машине с Ефремовым?

- Могу ошибаться, но нет.

- Вы теряли из вида Ефремова?

- Если только на секунду. Он подошёл ко мне и взял сигарету.

- О чем вы говорили с Ефремовым?

- Сказал, что несколько секунд назад он чуть нас не убил.

- В каком он был состоянии?

- Сильно пьян: разило алкоголем, он не мог говорить нормально, шатался. Смотрел на свою машину и мне показалось, что ему ее жалко было.

- Вы долго были на месте ДТП?

- Минут 10-15.

Слово взял адвокат пострадавших Александр Добровинский. Он напомнил, что Роман снял на месте ДТП видео, которое позже набрало несколько миллионов просмотров.

- Что вы сказали Ефремову на том видео?

- Я Ефремова назвал ****.

- Можно цензурно выражаться? - осекла свидетеля судья.

- Назвал его человеком нетрадиционной сексуальной ориентации.

Судья снова сделала замечание. Но потерпевший пояснил.

- А как мне надо было его назвать, если он меня и друга чуть не убил. Он стоял смотрел и жалел свою машину. Даже не пытался помочь человеку, которого угробил.

У адвоката Эльмана Пашаева, который защищает Ефремова тоже были вопросы.

- Вы видели сам момент ДТП?

- Да все видел своими глазами.

- С какой скоростью он ехал?

- Не меньше 100 километров в час. Мы ехали 80, а он значительно быстрее.

Напомним, сегодня в Пресненском суде Москвы третий день слушаний по делу о смертельном ДТП, которое устроил актер Михаил Ефремов.

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