Стартовал третий день слушаний по делу Ефремова

Актер Михаил Ефремов у здания Пресненского суда. Фото: Иван МАКЕЕВ

В пятницу, 7 августа, в Пресненском суде Москвы третий день слушаний по делу актера Михаила Ефремова. Суд продолжит опрашивать свидетелей. Всего их более 30 и почти половину уже выслушали. Если так пойдет и дальше, уже в сентябре случится приговор.

Напомним, ранее показания против актера дали двое сотрудников ДПС и три очевидца. Они подтвердили: на месте смертельной аварии пьяный Ефремов признавал вину. Явно против актера и две экспертизы. В суде подтвердилось, что его крови были алкоголь и наркотики. А на водительской подушке безопасности нашли следы биологических следов Ефремова. Сам актер два дня упорно играл роль человека с амнезией. На все вопросы суда у него дежурный ответ: "я не помню".

Первым в суд доставили Ефремова. В 09.45 он приехал на ставшей уже личной машине ФСИН. "Не виновен" скандировали его фанатики в футболках с надписью: "Я, мы, Ефремов".

Следом приехал его защитник, Эльман Пашаев. Из своего дорогущего кабриолета Aston Martin, стоимостью более 15 миллионов рублей он вышел, улыбаясь толпе журналистов. На Эльмане брендовый строгий костюм в руках сумка с документами.

Адвокат актера Эльман Пашаев. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

А вот адвокат потерпевших Александр Добровинский сегодня без машины. К суду он приехал на самокате, который взял в аренду.

У входа в зал заседаний адвокаты пожали друг другу руки. Сегодня будут допрошены три свидетеля.

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