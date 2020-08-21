Иван Стебунов: «Мне есть что сказать суду. Только это не понравится стороне защиты Михаила Ефремова. Этот цирк начинает надоедать»

Актер Иван Стебунов Фото: Борис КУДРЯВОВ

Вчера больше трёх часов Александр Кобец, тот самый тайный свидетель, отвечал на вопросы адвокатов, судьи и прокуроров. По его версии, после ДТП, случившегося 8 июня на Садовом кольце, якобы он первым подошел к джипу Михаила Ефремова и застал актера на пассажирском сиденье. А за рулём был другой мужчина.

После допроса прокурор предложила посмотреть видео с места ДТП. Но Кобец на видео себя не признал. Возможно, потому, что один глаз у него не видит вообще, а второй — на -3. А возможно, потому, что в день аварии он пил пиво, и что-то мог не разглядеть. По его словам, он подбежал к внедорожнику артиста сразу после аварии, а на водительском месте был не Ефремов. По описанию Кобеца, там сидел некий брюнет с карими глазами лет 38. В темно-серой майке, поверх которой была надета болоньевая жилетка.

Тайный свидетель по делу Ефремова не нашел себя на видео с места ДТП. Фото: Телеграмканал Немалахов

После этого адвокат Эльман Пашаев заявил, что водитель, сидевший в машине Михаила Ефремова в момент ДТП, установлен, и это «весьма известный, непростой человек».

Если верить описанию Кобеца, этот человек точь-в-точь актер Иван Стебунов. Актер - брюнет 38-ми лет. И даже одежда совпадает. В тот вечер 8 июня на нем была болоньевая жилетка!

Кстати, еще в день аварии 8 июня было предположение, что Иван находился вместе с Ефремовым в машине. Однако позже выяснилось, что Стебунов подъехал на место ДТП позднее, и у него есть железное алиби.

Михаил Ефремов с адвокатом Эльманов Пашаевым в зале суда Фото: Иван МАКЕЕВ

"Ни меня, ни моей супруги в машине на тот момент не было. Мы ни в каком баре не отдыхали. Мы поехали с супругой на место ДТП. После нас через три минуты подъехал Сергей Гармаш, чтобы с этой ситуацией как-то разобраться. Мы еще не понимали, насколько эта ситуация серьезная. Произошла настоящая трагедия", - рассказывал два месяца назад Иван.

Мы позвонили Стебунову, чтобы узнать, что он скажет на этот раз.

- Иван, по описанию свидетеля Александра Кобеца, это вы сидели за рулем джипа Михаила Ефремова»…

- Если им кажется, что я сидел в машине с Ефремовым, пускай меня приглашают в суд. Я приду – нет проблем, - очень четко ответил нам Стебунов. – Но никто меня пока не приглашает ни на допросы, ни на судебные заседания. Наверное, следствию виднее, как и что там было. Но пусть пригласят. Мне есть что сказать, только, боюсь, это не понравится стороне защиты (то есть Михаилу Ефремову – Ред.). Я с удовольствием выступлю в суде. Этот цирк начинает уже всем надоедать.

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