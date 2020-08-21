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Иван Стебунов: «Мне есть что сказать суду. Только это не понравится стороне защиты Михаила Ефремова. Этот цирк начинает надоедать»

Суд отклонил показания полуслепого «тайного свидетеля», который утверждал, что не Ефремов был за рулем в момент смертельного ДТП
Анастасия ПлешаковаАнастасия ПлешаковаАнастасияПлешакова
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Актер Иван Стебунов

Актер Иван Стебунов

Фото: Борис КУДРЯВОВ

Вчера больше трёх часов Александр Кобец, тот самый тайный свидетель, отвечал на вопросы адвокатов, судьи и прокуроров. По его версии, после ДТП, случившегося 8 июня на Садовом кольце, якобы он первым подошел к джипу Михаила Ефремова и застал актера на пассажирском сиденье. А за рулём был другой мужчина.

После допроса прокурор предложила посмотреть видео с места ДТП. Но Кобец на видео себя не признал. Возможно, потому, что один глаз у него не видит вообще, а второй — на -3. А возможно, потому, что в день аварии он пил пиво, и что-то мог не разглядеть. По его словам, он подбежал к внедорожнику артиста сразу после аварии, а на водительском месте был не Ефремов. По описанию Кобеца, там сидел некий брюнет с карими глазами лет 38. В темно-серой майке, поверх которой была надета болоньевая жилетка.

Тайный свидетель по делу Ефремова не нашел себя на видео с места ДТП. Фото: Телеграмканал Немалахов

Тайный свидетель по делу Ефремова не нашел себя на видео с места ДТП. Фото: Телеграмканал Немалахов

После этого адвокат Эльман Пашаев заявил, что водитель, сидевший в машине Михаила Ефремова в момент ДТП, установлен, и это «весьма известный, непростой человек».

Если верить описанию Кобеца, этот человек точь-в-точь актер Иван Стебунов. Актер - брюнет 38-ми лет. И даже одежда совпадает. В тот вечер 8 июня на нем была болоньевая жилетка!

Кстати, еще в день аварии 8 июня было предположение, что Иван находился вместе с Ефремовым в машине. Однако позже выяснилось, что Стебунов подъехал на место ДТП позднее, и у него есть железное алиби.

Михаил Ефремов с адвокатом Эльманов Пашаевым в зале суда

Михаил Ефремов с адвокатом Эльманов Пашаевым в зале суда

Фото: Иван МАКЕЕВ

"Ни меня, ни моей супруги в машине на тот момент не было. Мы ни в каком баре не отдыхали. Мы поехали с супругой на место ДТП. После нас через три минуты подъехал Сергей Гармаш, чтобы с этой ситуацией как-то разобраться. Мы еще не понимали, насколько эта ситуация серьезная. Произошла настоящая трагедия", - рассказывал два месяца назад Иван.

Мы позвонили Стебунову, чтобы узнать, что он скажет на этот раз.

- Иван, по описанию свидетеля Александра Кобеца, это вы сидели за рулем джипа Михаила Ефремова»…

- Если им кажется, что я сидел в машине с Ефремовым, пускай меня приглашают в суд. Я приду – нет проблем, - очень четко ответил нам Стебунов. – Но никто меня пока не приглашает ни на допросы, ни на судебные заседания. Наверное, следствию виднее, как и что там было. Но пусть пригласят. Мне есть что сказать, только, боюсь, это не понравится стороне защиты (то есть Михаилу Ефремову – Ред.). Я с удовольствием выступлю в суде. Этот цирк начинает уже всем надоедать.

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