Бабкина за год заработала 34 миллиона, а Богомолов в 10 раз меньше Собчак: стали известны доходы руководителей театров

Надежда Георгиевна после выздоровления стала звездой рекламы, так что через год ждем больших цифр в декларации Фото: Instagram.com

Опубликованы сведения о доходах и имуществе руководителей столичных театров, подведомственных городскому департаменту культуры. Можно изучать информацию о годовом задекларированном доходе за прошлый год и у деятелей культуры, и у их супругов. Мы посмотрели декларации тех руководителей театров, которые остаются и любимыми народом артистами, а значит, получают гонорары за съемки в кино, сериалах или на ТВ.

У директора «Московского театра на Таганке» две квартиры (86 и 35 кв.м ), Ирина Апексимова задекларировала за минувший год доход в сумме 7 млн 442 тыс. рублей.

Ирина Апексимова Фото: Борис КУДРЯВОВ

Надежда Бабкина возглавляет театр «Русская песня», трудится на ТВ, ездит с гастролями (концерты и спектакли). За прошлый год Бабкина заявила доход в 34 млн 887 тыс. рублей. Через год доходы народной артистки должны увеличиться – ведь ее востребованность после громкой и счастливой истории с выздоровлением после коронавируса у рекламодателей выросла. Надежда Георгиевна теперь символизирует удачу, к тому же похудела и прекрасно выглядит. На осень запланирован ряд премьер в театре «Русская песня» и юбилейный вечер Бабкиной.

Вы же помните, как Константин Богомолов гонял на самокате по центру? Так вот, машины у него своей и правда нет. Доход у худрука Театра на Малой Бронной и производителя модных сериалов – 19 млн 136 тыс. рублей. Одна квартира в собственности, в другой есть доля (видимо, это жилье родителей). А вот у его жены Ксении Собчак Bentley Continental и доход за 2019 год - 185 млн 754 тыс. рублей. Ну и три квартиры, земельные участки – недвижимости раз в 5 больше, чем у супруга.

Константин Богомолов и Ксения Собчак Фото: Михаил ФРОЛОВ

Владимир Машков задекларировал за год 25 млн 595 тыс. рублей. У худрука «Московского театра Олега Табакова» предоставлена информация о двух квартирах (76 и 104 кв.м), а у жены Машкова – одна квартира (55 кв.м). Ездит Владимир Львович на двух автомобилях Mercedes.

Владимир Машков Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

У худрука «Драматического театра им. М.Н. Ермоловой» Олега Меньшикова доход за год 11 млн 607 тыс. рублей. А у его жены – 69 тыс. рублей. У народного артиста есть дача и одна квартира (171 кв.м). Автомобиль у Олега Евгеньевича тоже один – Audi Q7.

Олег Меньшиков с женой Фото: Михаил ФРОЛОВ

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