Вдова Николая Караченцова рассказала, как села за руль пьяной

Вдова Николая Караченцова до последнего надеялась, что Михаил Ефремов признает свою вину в смертельном ДТП. Фото: ЛИФАНЦЕВ ДМИТРИЙ

Вдова Николая Караченцова тяжело переживает происходящее с Михаилом Ефремовым. Людмила Поргина не сомневается: актера ждет суровое наказание. Заслуженная артистка, чтобы облегчить страдания Михаила Олеговича, пообещала молиться о нем денно и нощно. Она как никто другой знает, что значит сесть за руль пьяной.

Вдова Николая Караченцова до последнего надеялась, что Михаил Ефремов признает свою вину в смертельном ДТП. Так и случилось - 3 сентября артист это сделал перед заседанием в Пресненском суде Москвы.

"Все артисты говорили: мы не будем с ним играть, если его освободят, даже оправдают. Мы просто не хотим на него смотреть, в его глаза. А теперь, знаете, вдруг зауважали, сказали: нашел в себе силы и признался", - заявила Людмила Поргина.

Сейчас вдова прославленного актера намерена всячески помогать Михаилу Олеговичу. "Я просто буду молиться за то, чтобы по его работе, по его поведению этот срок сократили, чтобы все-таки пришел, вернулся в эту жизнь порядочным человеком. Он талантливый человек, он может сделать театр, миниатюры какие-то, к праздникам готовясь", - уверена женщина.

Она рассказала, как три года назад села за руль в состоянии алкогольного опьянения. Результаты медосвидетельствования показали в крови Поргиной 0,3 промилле алкоголя. Это едва не стоило жизни ее любимому мужу. Актриса нашла в себе силы признать вину.

"Да, я сказала, что утром выпила шампанское, я не знала, что оно держится очень долго. Я всех людей, которые попали со мной в аварию, опекала. Это мои друзья были, моя медсестра главная, моя подруга и, естественно, Коля. Мы не должны своими поступками убивать своих детей", - заявила она в эфире программы "Ты не поверишь!".

Напомним, Людмилу Поргину три года назад наказали за ДТП в Подмосковье, в котором пострадал ее муж народный артист Николай Караченцов. 27 февраля 2017 года автомобиль Toyota, в котором находился артист, столкнулся с грузовиком и вылетел на обочину. Машиной управляла Поргина.

Экспертиза подтвердила, что в крови Поргиной в момент аварии был алкоголь. На нее оставили административный протокол по статье "Управление транспортным средством в состоянии опьянения, не повлекшее уголовного деяния". В результате ДТП артиста, его родственницу и сиделку госпитализировали с черепно-мозговыми травмами.

Актрису на полтора года лишили водительских прав за пьяное вождение. Кроме того, суд постановил оштрафовать автомобилистку на 30 тысяч рублей.