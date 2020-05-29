"Не хватает на лечение": вдова Караченцова проговорилась о звонке Михалкова

Вдова Николая Караченцова угодила в нешуточный скандал. Несколько дней назад Людмила Поргина рассказала о том, как переживает пандемию из-за коронавируса. Актриса сообщила, что ей не хватает денег. Она уединилась в Подмосковье вместе с сыном и внуками, а также с кошкой, попугаем и собакой.

Вдову Николая Караченцова пристыдили за ее слова о том, что ей не хватает денег на жизнь. Людмила Поргина молчать не стала. И ответила злопыхателям.

"Я сижу без денег, белиберда какая-то. Это бесстыдство полное. Где я прозябаю? Я то на даче, то в Москве, то с одними внуками, то со вторыми. И какое прозябание? Как я могу прозябать, когда у меня и пенсия, и зарплата, и еще масса чего?" - возмутилась артистка..

Она считает, что кому-то просто делать нечего, поэтому сплетники разводят "хамство и грязь". "Я говорила, что сейчас очень тяжелое время, конечно. Господь дал время для раздумий, запер нас всех дома. А так ли мы живем, так ли мы делаем? Так ли мы что-то сделали со своими близкими? Поговорить, побыть с ними", - размышляет актриса.

Она очень переживает за внука. "У него ЕГЭ будет, который переносят с одного дня на другой, и поэтому очень нервное состояние у нас у всех. Мы все болеем за него, это наш старшенький внук. Я сейчас здесь, в Москве. Потом я поеду опять на дачу, где у меня младшая Ольга. Я с ней играю в театр. Она, видно, будет артисткой, танцует", - делится переживаниями пенсионерка.

Во время самоизоляции она много читает православной литературы и пересматривает всего Андрея Тарковского . "Как можно прозябать в нищете, когда у меня есть сын, невестка? Вообще даже смешно про это говорить", - подчеркнула вдова Караченцова.

По ее словам, у нее есть дача, собака, кошки, попугай и есть чем заниматься и с кем поговорить. Поргина искренне не понимает, зачем кому-то понадобилось распускать про нее сплетни. "Это какая-то тупизна. Совесть есть у людей?", - задала риторический вопрос актриса.

Вдова Караченцова добавила, что это не первый раз, когда про нее рассказывают небылицы. По ее словам, несколько лет назад ей позвонил режиссер Никита Михалков и сообщил, что в газете опубликован снимок актрисы с протянутой рукой у банка.

"Он говорит: «Я испугался, тебе не хватает на лечение». Да что вы, говорю, это полная глупость какая-то. Он говорит: «Это глупость, а у меня заболело сердце»", - цитирует Царьград Поргину.